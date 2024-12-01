Наступление повстанцев в Сирии: правительственные войска отступают из Алеппо, город бомбит российская авиация

По данным SOHR, повстанцы уже захватили аэропорт Алеппо и несколько десятков соседних городов.

Из Сирии также поступают сообщения о продолжении наступления повстанцев в сторону следующего крупного города Хама. Он расположен к югу от провинции Идлиб, которая остается под полным контролем повстанцев.

По некоторым данным, ожесточенные бои идут уже в 20 километрах от центра Хамы. В интернете появились кадры, на которых видны колонны сирийских правительственных войск, вероятно отступающих из Хамы в сторону города Хомс (хотя подлинность этих видео пока не подтверждена).

Карта Фото: BBC

Захват Алеппо без сопротивления

Алеппо Фото: Reuters

По данным SOHR, повстанцы захватывали целые районы Алеппо, не встречая сопротивления. Представитель организации сказал в комментарии Би-би-си, что здания городского совета, полицейских участков и офисов спецслужб пусты.

«Такого прежде никогда не было», — сказал представитель SOHR.

Это первое наступление повстанцев на сирийский режим с 2016 года. После четырех лет гражданской войны, в 2020-м, они были отброшены силами армии Асада за пределы территорий, контролируемых правительственными войсками.

С тех пор повстанцы прочно обосновались в Идлибе недалеко от Алеппо и в районах к северу от города, у границ с Турцией.

В минувшую среду бойцы оппозиции во главе с исламистской группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России как террористическая организация) начали продвигаться в сторону Алеппо и к пятнице достигли города.