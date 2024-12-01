Сирийская армия заявляет, что несет серьезные потери убитыми и ранеными в столкновениях с повстанцами, которые, как сообщается, уже захватили часть территорий, контролируемых сирийскими военными, и удерживают большинство районов Алеппо.
Наступление повстанцев в Сирии: правительственные войска отступают из Алеппо, город бомбит российская авиация
В первом официальном заявлении сирийской армии с начала наступления повстанцев, опубликованном в субботу, говорится, что десятки сирийских военных погибли в столкновении на северо-западе Сирии.
По данным источников, натиск оппозиционных сил столь велик, что местами проправительственной армии приходится отступать без сопротивления.
«Большое количество террористов и многочисленность фронтов побудили наши вооруженные силы провести операции по передислокации, направленные на укрепление линий обороны, чтобы отразить атаку, сохранить жизни мирных жителей и солдат и подготовиться к контратаке», — говорится в заявлении армейского командования.
По данным базирующегося в Британии сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), с начала наступления повстанцев в минувшую среду погибли более 300 человек, включая 20 гражданских.
Впервые с 2016 года российская авиация поддерживает проправительственные войска Башара Асада с воздуха. По словам очевидцев, воздушные налеты на некоторые районы Алеппо продолжались всю ночь с пятницы на субботу.
Российские власти утверждают, что в результате ударов было убито около 300 вооруженных противников Асада, однако независимого подтверждения этих сведений нет. Во время войны в Украине российское военное ведомство постоянно делает заявления, которые впоследствии оказываются несоответствующими действительности.
По данным SOHR, повстанцы уже захватили аэропорт Алеппо и несколько десятков соседних городов.
Из Сирии также поступают сообщения о продолжении наступления повстанцев в сторону следующего крупного города Хама. Он расположен к югу от провинции Идлиб, которая остается под полным контролем повстанцев.
По некоторым данным, ожесточенные бои идут уже в 20 километрах от центра Хамы. В интернете появились кадры, на которых видны колонны сирийских правительственных войск, вероятно отступающих из Хамы в сторону города Хомс (хотя подлинность этих видео пока не подтверждена).
Захват Алеппо без сопротивления
По данным SOHR, повстанцы захватывали целые районы Алеппо, не встречая сопротивления. Представитель организации сказал в комментарии Би-би-си, что здания городского совета, полицейских участков и офисов спецслужб пусты.
«Такого прежде никогда не было», — сказал представитель SOHR.
Это первое наступление повстанцев на сирийский режим с 2016 года. После четырех лет гражданской войны, в 2020-м, они были отброшены силами армии Асада за пределы территорий, контролируемых правительственными войсками.
С тех пор повстанцы прочно обосновались в Идлибе недалеко от Алеппо и в районах к северу от города, у границ с Турцией.
В минувшую среду бойцы оппозиции во главе с исламистской группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России как террористическая организация) начали продвигаться в сторону Алеппо и к пятнице достигли города.
Участие России
Сирийская гражданская оборона — спасательная служба, действующая в части Сирии, контролируемой оппозицией, — сообщила на платформе Х (бывший твиттер), что сирийская и российская авиация нанесли авиаудары по жилым кварталам, заправочной станции и школе в удерживаемом повстанцами Идлибе.
В результате бомбардировки, по данным спасателей, четыре человека погибли, шесть ранены.
Россия, которая в 2015 году направила в Сирию свои ВВС для поддержки Башара Асада в гражданской войне, сейчас обещает Дамаску дополнительную военную помощь, которая, как сообщили сирийские военные источники, начнет поступать в ближайшие 72 часа.
Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает нападение повстанцев как нарушение суверенитета Сирии.
«Мы за то, чтобы сирийские власти навели порядок у себя в стране и восстановили конституционный порядок как можно скорее», — заявил он.
Почему началось наступление повстанцев
На этой неделе командир повстанческих бригад «Джайш аль-Изза» Мустафа Абдул Джабер сказал, что их быстрому продвижению по контролируемым армией территориям способствовала нехватка проиранских сил в провинции Алеппо.
Союзники Ирана в регионе понесли большие потери вследствие израильских ударов, по мере того, как конфликт в Газе распространился на другие части Ближнего Востока.
Бойцы оппозиции заявляют, что предпринятое ими наступление стало ответом на участившиеся удары российской и сирийской авиации по районам, где сосредоточены повстанческие силы, в частности, по Идлибу.
Кроме того, говорят источники в оппозиции, контактирующие с турецкой разведкой, этот шаг нацелен на то, чтобы упредить возможные наземные атаки со стороны сирийской армии.
Агентство Reuters со ссылкой на сирийскую оппозицию, сообщает, что зеленый свет к наступлению якобы дала Турция, поддерживающая повстанческое движение.
Власти Турции в субботу были недоступны для комментариев. Накануне МИД страны лишь заявил, что столкновения между повстанцами и правительственными силами на северо-западе привели к нежелательной эскалации напряженности, которой Турция стремилась избежать.
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