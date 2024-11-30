Протесты в Грузии: президент Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста до новых выборов, в центре Тбилиси десятки тысяч демонстрантов

Во время демонстрации слышны свистки и вувузелы, а также грохот от ударов по металлическим щитам, которыми заблокирован вход в парламент. Площадь перед зданием уже заполнена, многие из пришедших накинули на плечи флаги Грузии и ЕС, сообщает наш журналист Олег Болдырев.

Некоторые участники акции запускают фейерверки.

Демонстрация в Тбилиси Фото: Reuters

Как и в предыдущие дни полиция заблокировала здания правительства и парламента. О задержаниях на этот момент не сообщалось.

По словам наших корреспондентов, появилась также первая баррикада, сооруженная из металлического забора около парламента.

Баррикада Фото: BBC

Протесты в Тбилиси спонтанно начались в четверг, вскоре после того, как недавно переназначенный премьер министр Грузии Ираклий Кобахидзе (выборы здесь прошли в октябре) заявил, что страна замораживает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года — и на этот же срок замораживает все совместные программы с ЕС.

Вместе с тем, за вступление Грузии в ЕС выступают около 70-80% ее жителей.

При разгоне демонстрации в четверг и пятницу полиция применяла спецсредства, в том числе водометы и слезоточивый газ, были задержаны более ста человек.

Кобахидзе благодарит силовиков за разгон

В субботу премьер-министр Кобахидзе полностью поддержал силовиков.

Демонстрации в Тбилиси Фото: BBC