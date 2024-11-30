На состоявшемся в субботу съезде "Согласия" председателем правления партии вновь избран ее многолетний лидер, бывший депутат Сейма Янис Урбанович, который сложил полномочия председателя партии в 2023 году, взяв на себя ответственность за поражение на парламентских выборах, сообщает агентство LETA.
"Согласие" вновь возглавил Урбанович
Заместителями Урбановича избраны бывший депутат Сейма Регина Лочмеле и депутат Рижской думы Константин Чекушин. Депутат Европарламента Нил Ушаков стал председателем думы "Согласия" и сохранил место в правлении партии.
Таким образом, партия отказалась от модели управления, которая была введена на предыдущем съезде. Тогда были избраны три сопредседателя "Согласия" вместо одного председателя - Ушаков, Лочмеле и депутат Рижской думы Андрис Морозов.
На съезде также были внесены изменения в устав партии, которые предусматривают сокращение количества членов правления с 19 до 15. В состав правления были также избраны Валерий Агешин, Сандрис Бергманис, Андрей Бондарев, Ирина Долгова, Виктор Ясинявич, Модрис Карпов, Андрей Морозов, Иван Рыбаков, Гунта Шагбазян, Александр Васильев и Анна Владова.
Отчитываясь о работе руководства партии, Ушаков отметил, что это лучшая модель управления для подготовки партии к муниципальным выборам в 2025 году. "Для нас это такая же важная проверка, как и выборы в Европарламент. Это следующая точка отсчета перед парламентскими выборами в 2026 году", - сказал Ушаков.
Урбанович пообещал, что постарается быть не единоличником, а координатором.
"Какой бы ни была переговорная позиция (...), я никогда не буду принимать решения в одиночку, это будет делать правление", - пообещал Урбанович.
"Согласие" - живо и здорово, у "Согласия" снова есть план на будущее и Урбанович почти как терминатор вернулся", - сказала в ходе своей речи Лочмеле, указав, что это "три плохие новости для тех, кто надеялся выпить шампанское на похоронах "Согласия".
В свою очередь Чекушин в своей речи отметил, что пришло время вернуться к системе с одним руководителем. Он сказал, что рад тому, что Урбанович хочет вернуться и бороться. "Нам необходим человек, которого все знают, который все знает, у которого есть огромный опыт", - сказал Чекушин.
В то же время он указал, что эффективность, которую партия получает от одного руководителя, не означает вседозволенность. Чекушин обратил внимание на то, что следующему руководству нужно четко осознавать свою ответственность по контролю за результатом любой деятельности, так как именно правление будет иметь окончательное слово по всем решениям.
Кроме того, Чекушин отметил, что в вопросе "о каких-либо объединениях с другими формами", по его мнению, нынешнее правление можно добиться результатов, выбрав путь без эмоций, путь, который поможет сохранить "Согласие" в политике и защиnить его избирателей.
Как ранее сообщало агентство LETA, не исключено, что на предстоящих муниципальных выборах, особенно в Риге, будут сотрудничать партии "Согласие" и "Стабильности!".
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