"Согласие" вновь возглавил Урбанович

"Какой бы ни была переговорная позиция (...), я никогда не буду принимать решения в одиночку, это будет делать правление", - пообещал Урбанович.

"Согласие" - живо и здорово, у "Согласия" снова есть план на будущее и Урбанович почти как терминатор вернулся", - сказала в ходе своей речи Лочмеле, указав, что это "три плохие новости для тех, кто надеялся выпить шампанское на похоронах "Согласия".

В свою очередь Чекушин в своей речи отметил, что пришло время вернуться к системе с одним руководителем. Он сказал, что рад тому, что Урбанович хочет вернуться и бороться. "Нам необходим человек, которого все знают, который все знает, у которого есть огромный опыт", - сказал Чекушин.

В то же время он указал, что эффективность, которую партия получает от одного руководителя, не означает вседозволенность. Чекушин обратил внимание на то, что следующему руководству нужно четко осознавать свою ответственность по контролю за результатом любой деятельности, так как именно правление будет иметь окончательное слово по всем решениям.

Кроме того, Чекушин отметил, что в вопросе "о каких-либо объединениях с другими формами", по его мнению, нынешнее правление можно добиться результатов, выбрав путь без эмоций, путь, который поможет сохранить "Согласие" в политике и защиnить его избирателей.

Как ранее сообщало агентство LETA, не исключено, что на предстоящих муниципальных выборах, особенно в Риге, будут сотрудничать партии "Согласие" и "Стабильности!".

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