Протесты в Грузии: полиция разогнала многотысячную акцию протеста в Тбилиси, а Зурабишвили заявила, что не уйдет до новых выборов

Так же как представители оппозиции, Зурабишвили не признает результатов состоявшихся в октябре парламентских выборов, на которых, по официальным данным победила партия «Грузинская мечта».

Оппозиционные партии бойкотируют новый парламент и обвиняют правительство в массовых фальсификациях. Власти же настаивают, что голосование проходило с соблюдением всех демократических процедур.

«Легитимного парламента нет, а, соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, никакой инаугурации не может быть. И мой мандат продолжается, пока не будет сформирован легитимно избранный парламент. Но я с вами, останусь с вами», — заявила Зурабишвили.

Грузия — парламентская республика, в которой президент имеет номинальные полномочия. Зурабишвили победила на всенародных президентских выборах 2018 года, но в соответствии с изменениями, внесенными в грузинскую Конституцию, они должны стать последними прямыми выборами главы государства.

В декабре этого года нового президента должна избрать коллегия выборщиков из 300 человек, наполовину состоящая из депутатов парламента, а на половину — из представителей регионов.

Зурабишвили также поддержала массовые выступления против решения отложить переговоры с ЕС, в четверг она присоединилась к демонстрантам в центре Тбилиси.

Участников демонстрации разогнали при помощи слезоточивого газа Фото: Reuters

Что происходило в субботу

30 ноября были запланированы сразу три акции протеста. Первая из них, с участием сотен людей, состоялась у здания главного в стране телеканала ОВГ (общественного вещателя Грузии).