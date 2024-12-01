Новые лидеры ЕС посещают Киев в первый день своего пребывания в должности

Зеленский в пятницу призвал НАТО предоставить гарантии обороны контролируемым Киевом территориям Украины, чтобы "остановить горячую фазу войны". "Если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем, - заявил Зеленский британскому телеканалу Sky News. - Когда дело доходит до прекращения огня, нам нужны гарантии, что Путин не вернется".

Каллас заявила, что "самой сильной гарантией безопасности является членство в НАТО". "Нам обязательно нужно это обсудить: если Украина решит где-то провести черту, как мы сможем обеспечить мир, чтобы Путин не пошел дальше", - сказала она.

По мнению дипломатов НАТО, маловероятно, что Украина получит членство в ближайшее время, поскольку многие члены альянса опасаются, что в этом случае они тоже будут втянуты в войну с Россией.

По мнению Каллас, ЕС не должен ничего исключать в вопросе отправки европейских солдат в Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня.

Трамп поставил под сомнение помощь Вашингтона Украине и призвал страны ЕС внести больший вклад.

Каллас заявила, что ЕС попытается убедить Трампа в том, что поддержка Киева также отвечает интересам США. "Помощь Украине - это не благотворительность, - сказала она. - Победа России, безусловно, воодушевит Китай, Иран и Северную Корею".

Новая глава внешнеполитического ведомства ЕС заявила, что блок работает над тем, чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию, когда Киев решит, что пришло время переговоров с Москвой.

Каллас признала, что становится все труднее убедить 27 стран-членов ЕС увеличить поддержку Украины.

"Война продолжается, и становится все труднее и труднее объяснить ее нашим народам, - сказала она. - Но я не вижу другого выхода".

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