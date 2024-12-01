Фото и видео США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией

США также раскритиковали "чрезмерное применение полицией силы против демонстрантов, желающих реализовать свое право на собрание, которое включает в себя свободу мирного протеста".

Госдеп назвал действия "Грузинской мечты" антидемократическими и обвинили партию в подрыве фундаментальных демократических ценностей, верховенства закона и прав человека.

Вашингтон приостанавливает действие соглашения о стратегическом партнерстве между США и Грузией, говорится в заявлении Госдепартамента.

Галерея: Протесты в Грузии

Акции протеста против приостановки переговоров о вступлении в ЕС начались в четверг, 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия до конца 2028 года не планирует начинать переговоры о вступлении в ЕС.

На парламентских выборах в Грузии 26 октября, согласно официальным результатам, победила "Грузинская мечта", но оппозиционные партии и прозападный президент Саломе Зурабишвили считают, что итоги выборов были сфальсифицированы, и бойкотируют новый парламент. Зурабишвили объявила новый парламент неконституционным и добивается аннулирования результатов выборов через Конституционный суд.

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