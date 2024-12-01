США осуждают применение чрезмерной силы против демонстрантов в Грузии и приостанавливают стратегическое партнерство с республикой в связи с решением правительства не продолжать переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС), сообщил Государственный департамент США.
Фото и видео ⟩ США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер в посте на платформе микроблогов X назвал решение правящей партии "Грузинская мечта" приостановить переговоры о вступлении в ЕС "изменой конституции Грузии" .
"Решение "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит обещанию, данному грузинскому народу и прописанному в конституции страны: двигаться к полной интеграции в Европейский союз и НАТО", - заявили в Госдепартаменте.
Галерея: Протесты в Грузии
"Грузинский народ решительно поддерживает интеграцию с Европой", - подчеркивается в сообщении Госдепа. В документе отмечается, что "Грузинская мечта", "остановив процесс вступления Грузии в ЕС, отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля".
🇬🇪Firefighters demonstratively emptied the water intended for dispersing the protesters in support of us. #GeorgiaProtests 🇪🇺 pic.twitter.com/cf82PiAds9— Gocha Gogsadze (Little Soldier Fella) 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@fella_soldier) November 30, 2024
The Moscow puppet government in Georgia decided to attack pro-democracy protestors with water cannons, pepper spray, tear gas, and rubber bullets, the protestors responded with the equivalent of a fireworks mini gun. #georgiaprotests pic.twitter.com/oAJN5FOVtt— Anonymous (@YourAnonCentral) November 30, 2024
Viens no pamanāmākajiem vakardienas protestu mirkļiem Tbilisi. #Georgia pic.twitter.com/rCH7dH0xUy— Rihards (@RihardsPP) December 1, 2024
США также раскритиковали "чрезмерное применение полицией силы против демонстрантов, желающих реализовать свое право на собрание, которое включает в себя свободу мирного протеста".
Госдеп назвал действия "Грузинской мечты" антидемократическими и обвинили партию в подрыве фундаментальных демократических ценностей, верховенства закона и прав человека.
Вашингтон приостанавливает действие соглашения о стратегическом партнерстве между США и Грузией, говорится в заявлении Госдепартамента.
Галерея: Протесты в Грузии
Акции протеста против приостановки переговоров о вступлении в ЕС начались в четверг, 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия до конца 2028 года не планирует начинать переговоры о вступлении в ЕС.
На парламентских выборах в Грузии 26 октября, согласно официальным результатам, победила "Грузинская мечта", но оппозиционные партии и прозападный президент Саломе Зурабишвили считают, что итоги выборов были сфальсифицированы, и бойкотируют новый парламент. Зурабишвили объявила новый парламент неконституционным и добивается аннулирования результатов выборов через Конституционный суд.
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