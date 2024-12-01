Вс, 1.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Фото и видео США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Столкновения протестующих с полицией
Столкновения протестующих с полицией Фото: AP/Scanpix

США осуждают применение чрезмерной силы против демонстрантов в Грузии и приостанавливают стратегическое партнерство с республикой в связи с решением правительства не продолжать переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС), сообщил Государственный департамент США.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер в посте на платформе микроблогов X назвал решение правящей партии "Грузинская мечта" приостановить переговоры о вступлении в ЕС "изменой конституции Грузии" .

"Решение "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит обещанию, данному грузинскому народу и прописанному в конституции страны: двигаться к полной интеграции в Европейский союз и НАТО", - заявили в Госдепартаменте.

Галерея: Протесты в Грузии

"Грузинский народ решительно поддерживает интеграцию с Европой", - подчеркивается в сообщении Госдепа. В документе отмечается, что "Грузинская мечта", "остановив процесс вступления Грузии в ЕС, отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля".

США также раскритиковали "чрезмерное применение полицией силы против демонстрантов, желающих реализовать свое право на собрание, которое включает в себя свободу мирного протеста".

Госдеп назвал действия "Грузинской мечты" антидемократическими и обвинили партию в подрыве фундаментальных демократических ценностей, верховенства закона и прав человека.

Вашингтон приостанавливает действие соглашения о стратегическом партнерстве между США и Грузией, говорится в заявлении Госдепартамента.

Галерея: Протесты в Грузии

Акции протеста против приостановки переговоров о вступлении в ЕС начались в четверг, 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия до конца 2028 года не планирует начинать переговоры о вступлении в ЕС.

На парламентских выборах в Грузии 26 октября, согласно официальным результатам, победила "Грузинская мечта", но оппозиционные партии и прозападный президент Саломе Зурабишвили считают, что итоги выборов были сфальсифицированы, и бойкотируют новый парламент. Зурабишвили объявила новый парламент неконституционным и добивается аннулирования результатов выборов через Конституционный суд.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх