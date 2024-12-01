Бельгия приняла первый в мире закон о декретном отпуске и пенсии для секс-работников

Секс-бизнес был декриминализирован в Бельгии в 2022 году, но все секс-работники считались самозанятыми и не получали трудовых прав и социального обеспечения. Новый закон исправляет эту несправедливость.

Он также устанавливает требования к работодателям: в частности, они будут обязаны устанавливать в своих помещениях тревожные кнопки, а люди с криминальным прошлым не смогут заключать контракты с работниками секс-индустрии.

Исследователь Human Rights Watch Эрин Килбрайт в беседе с BBC назвала закон "лучшим шагом, который когда-либо предпринимал мир", и сказала: "Нам нужно, чтобы каждая страна двигалась в этом направлении".

В то же время некоторые феминистские организации выступили с критикой закона. Бельгийский союз франкоязычных женщин назвал законопроект "катастрофическим" и заявил, что он нормализует сексизм и насилие в отношении женщин, а не борется с ними.

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