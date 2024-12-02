Программа выяснила, почему осенью в парке Нордекю плохо пахнет

Зрительница программы сообщила, что в парке Нордекю в Ильгюциемсе чувствует неприятный запах. Особенно сильно пахнет в районе пруда.

Команда программы убедилась в этом, прибыв на место. Местные жители строили различные догадки, некоторые предположили, что дело в канализации.

Представитель Rīgas ūdens Сандрис Ванзович заявил, что в этом районе не было аварий канализации.

"Запах есть, но с канализацией он не связан. Осенью много листьев, они падают в пруд.

Поскольку в пруду нет обмена воды, листья гниют и источают соответствующий характерный для осени запах. Как нас проинформировала владелица усадьбы, планируется установить в пруду оборудование, которое обеспечит циркуляцию воды. В результате запах может исчезнуть", - рассказал Мартиньш Вилемсонс, и. о. начальника отдела коммуникации Рижской думы.

Владелица усадьбы и пруда подтвердила программе, что ищет решение проблемы.

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