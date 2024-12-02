С наступлением осени посетители парка Нордекю в Риге жалуются, что возле пруда чувствуется неприятный запах. Латвийская передача 4. studija выяснила, что стало причиной, сообщает портал LSM+.
Программа выяснила, почему осенью в парке Нордекю плохо пахнет
Зрительница программы сообщила, что в парке Нордекю в Ильгюциемсе чувствует неприятный запах. Особенно сильно пахнет в районе пруда.
Команда программы убедилась в этом, прибыв на место. Местные жители строили различные догадки, некоторые предположили, что дело в канализации.
Представитель Rīgas ūdens Сандрис Ванзович заявил, что в этом районе не было аварий канализации.
"Запах есть, но с канализацией он не связан. Осенью много листьев, они падают в пруд.
Поскольку в пруду нет обмена воды, листья гниют и источают соответствующий характерный для осени запах. Как нас проинформировала владелица усадьбы, планируется установить в пруду оборудование, которое обеспечит циркуляцию воды. В результате запах может исчезнуть", - рассказал Мартиньш Вилемсонс, и. о. начальника отдела коммуникации Рижской думы.
Владелица усадьбы и пруда подтвердила программе, что ищет решение проблемы.
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