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Посольство США в Латвии больше не будет выдавать иммиграционные визы

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Посольство США
Посольство США Фото: Lita Krone/LETA

Посольство США в Латвии с сегодняшнего дня, 2 декабря, больше не будет предоставлять услуги по выдаче иммиграционных виз, сообщается на сайте посольства.

Посольство информирует, что Госдепартамент США назначил местом обработки заявлений на иммиграционные визы посольство США в Стокгольме (Швеция).

Это касается заявлений на иммиграционные визы для ближайших и других родственников, невест и женихов граждан США, дел категорий V92/V93 лиц, получивших убежище и беженцев, а также виз для иммигрантов разных национальностей (DV) для жителей Латвии.

Заявления лиц, которые уже прошли собеседование в посольстве США в Латвии, будут до конца оформлены в Риге.

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