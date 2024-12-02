Трамп пригрозил поднять таможенный тариф для стран БРИКС

"Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что "нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле", но предупредил, что любая страна, которая попытается это сделать, "должна помахать Америке рукой".

Трамп сделал это заявление после состоявшегося в прошлом месяце саммита БРИКС в Казани, где страны обсуждали способы продвижения недолларовых операций и укрепления национальных валют.

БРИКС изначально был создан для привлечения инвестиций, но позже превратился в геополитическую организацию. К его первоначальным членам - Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке - присоединились Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Эфиопия и Иран.

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