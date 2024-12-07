Инфлюенсер и певица Intrisha за год более чем вдвое увеличила свою аудиторию в социальных сетях, засветилась в нескольких телевизионных проектах и стала широко известным блогером, говоря на латышском с ярко выраженным русским акцентом. О том, как ей это удалось, а также о планах на будущее поговорили с блогером в программе "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET.
Intrisha: после съемок на ТВ две недели лежу в депрессии
Intrisha приняла участие в съемках сразу нескольких телевизионных шоу. И далеко не весь опыт ей пришелся по душе.
"Я участвовала в очень разных программах. Какие-то мне очень зашли, например, Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"). Мне она нравится тем, что это программа, реалити-шоу просто про меня, и я в нем себя очень хорошо чувствую. Но есть такие шоу, которые идут вместе с другими людьми. Для меня коммуникация с другими людьми всегда была большой проблемой. И, конечно же, эмоционально для меня это было сложно", - отмечает она.
Но тем не менее Intrisha считает, что это необходимый для нее опыт.
"Телевидение - это эмоции. И каждый раз после таких проектов я недели две просто лежу в депрессии, это из меня выжимает абсолютно все соки. Но, конечно, если мне предложат сниматься в каких-то шоу, скорее всего, я пойду. Это очень хороший опыт для меня быть в телевидении, в СМИ. Мне это нужно для моей профессии. Но легко ли мне это дается каждый раз? Нет, это очень сложно", - говорит блогер.
Впрочем, это не значит, что она соглашается на все проекты.
"Был какой-то проект, не помню названия, мне позвонили и сказали, что там один или два мужчины и куча девушек, и я среди этих девушек... И они выбирают. Но нет. Я? Меня выбирать? Вот если бы я и куча мужиков - такой вариант да", - смеется Intrisha.
Она не исключает, что, возможно, когда-нибудь откажется от телевидения вообще.
"Пока это был достаточно короткий промежуток времени в моей жизни. Я пока еще не пришла к какому-то вердикту о телевидении. Может быть, еще одно шоу, которое меня снова доведет до нервного срыва, и я скажу "Все, знаете что? Идите куда-то далеко!". Но пока такого не произошло. Поэтому я думаю, что это вопрос на будущее, до следующего интервью", - уверена блогер.
Полностью интервью с Intrisha вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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