Intrisha: после съемок на ТВ две недели лежу в депрессии

Intrisha приняла участие в съемках сразу нескольких телевизионных шоу. И далеко не весь опыт ей пришелся по душе.

"Я участвовала в очень разных программах. Какие-то мне очень зашли, например, Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"). Мне она нравится тем, что это программа, реалити-шоу просто про меня, и я в нем себя очень хорошо чувствую. Но есть такие шоу, которые идут вместе с другими людьми. Для меня коммуникация с другими людьми всегда была большой проблемой. И, конечно же, эмоционально для меня это было сложно", - отмечает она.

Но тем не менее Intrisha считает, что это необходимый для нее опыт.