В этом году, как и в предыдущие годы, жители Латвии к Рождеству могут срубить елочку в управляемых Latvijas valsts meži (LVM) лесах, сообщили агентству LETA на предприятии.
Каждая семья снова может срубить одну рождественскую елку в государственных лесах
Территории LVM можно посмотреть в приложении LVM GEO либо следовать указателям LVM на местности.
Как напомнили в LVM, для личных нужд для празднования Рождества и Нового года каждый житель Латвии может срубить одну елочку.
При этом необходимо соблюдать несколько условий. Елки, которые можно рубить, находятся на обочинах дорог и канав, на просеках, под электролиниями или под большими деревьями, но не в молодых лесопосадках и в молодых смешанных лесах, где деревья сажались специально.
Диаметр ствола елки не должен превышать 10 см, а высота - 3 метров. Елку надо срубать до земли, не оставляя пенька, чтобы о него не травмировались животные.
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