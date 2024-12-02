Каждая семья снова может срубить одну рождественскую елку в государственных лесах

Территории LVM можно посмотреть в приложении LVM GEO либо следовать указателям LVM на местности.

Как напомнили в LVM, для личных нужд для празднования Рождества и Нового года каждый житель Латвии может срубить одну елочку.

При этом необходимо соблюдать несколько условий. Елки, которые можно рубить, находятся на обочинах дорог и канав, на просеках, под электролиниями или под большими деревьями, но не в молодых лесопосадках и в молодых смешанных лесах, где деревья сажались специально.

Диаметр ствола елки не должен превышать 10 см, а высота - 3 метров. Елку надо срубать до земли, не оставляя пенька, чтобы о него не травмировались животные.

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