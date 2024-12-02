25 тысяч евро выплатят уволенным сотрудницам ЗАГСа в Талсинском крае

Ранее руководство Талсинской краевой думы освободило от должностей руководителя отдела ЗАГС Антру Есиневичу и ее заместителя Алиту Вицинску. Сотрудниц обвинили в неправомерных действиях. Обе женщины оспорили увольнение в суде.

Курземский окружной суд признал действия самоуправления незаконными. Согласно решению, думе предстоит выплатить Есиневиче 13 516 евро, включая судебные расходы, а Вицинской - 11 634 евро.

В ноябре прошлого года Талсинская краевая дума отстранила обеих сотрудниц от должностей. Поводом послужили выявленные возможные несоответствия в работе отдела ЗАГС. На время разбирательства их временно отстранили.

Проверка подтвердила подозрения, и 22 января трудовые договоры были расторгнуты.

Специальная комиссия, назначенная самоуправлением, обнаружила, что сотрудники отдела ЗАГС не соблюдали правила, утвержденные думой Талсинского края. По оценкам комиссии, их действия нанесли материальный ущерб самоуправлению в период с 1 июля 2022 года по 1 августа 2023 года.

Кроме того, в работе отдела были выявлены нарушения требований постановления Кабинета министров "О регистрах актов гражданского состояния". Сотрудницы также нарушили внутренние правила документооборота, действующие в учреждениях Талсинского края.

Комиссия пришла к выводу, что нарушения со стороны Есиневичи и Вицинской носили длительный и систематический характер. Их действия были квалифицированы как неправомерные.

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