Латвийское радио осудило националистические атаки на журналистов LR4

Латвийское радио действует в рамках закона, который обязывает создавать контент на языках национальных меньшинств. Программы LR4 транслируются на основе лицензии Национального совета по электронным СМИ и утвержденного плана общественного заказа.

Этот подход соответствует практике многих европейских общественных медиа, которые стремятся к интеграции всех жителей страны. Целью является создание чувства принадлежности к государству и углубление понимания социальных и культурных процессов.

Контент всех каналов Латвийского радио создается в соответствии с редакционными руководствами, Кодексом поведения и этики, а также другими нормативными актами. Серия "Не договорили" полностью соответствует этим стандартам. В ней нет предвзятых или уничижительных высказываний о латышском языке, который является государственным.

Латвийское радио подчеркивает, что атаки на основе национальной принадлежности или гражданства недопустимы. Гражданство или национальность не могут быть гарантом лояльности ни к ценностям медиа, ни к самой стране.

Медиа призывает к уважительному диалогу, основанному на содержании, а не на провокационных заголовках. Полная запись передачи "Открытый разговор" с субтитрами на латышском языке доступна для всех желающих ознакомиться с ее содержанием.

Видео: запись передачи "Открытый разговор"

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