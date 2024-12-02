В последние недели Латвийское радио стало объектом организованных нападок. Журналисты программ LR4, вещающих на языках национальных меньшинств, подверглись массовой критике. Атаки направлены на дискредитацию их работы и сомнение в соответствии контента редакционным стандартам. Причиной послужила серия передач "Не договорили" программы "Открытый разговор", посвященная 30-летию принятия Закона о гражданстве. Латвийское радио заявляет, что нападки преследуют цель подорвать доверие к общественной медиаплатформе.
Латвийское радио осудило националистические атаки на журналистов LR4
Закон о гражданстве, принятый 30 лет назад, стал фундаментом правовой системы современной Латвии. За годы он вызвал множество ожиданий, споров и противоречивых оценок процессов интеграции.
Серия передач "Не договорили" была направлена на укрепление общественного диалога. В эфире обсуждались темы, вызывающие разногласия между латышами и представителями национальных меньшинств. В обсуждениях участвовали видные политики, включая экс-президента Эгилса Левитса, бывшего министра образования Карлиса Шадурскиса и экс-министра культуры Сармите Эллерте.
Наибольший резонанс вызвали публикации на YouTube и в социальных сетях. Пользователь Никита Клементьев заявил: "Латышский язык - не язык! Так говорит журналистка Латвийского радио Князева." Однако его утверждение основано на вырванном из контекста фрагменте.
На самом деле, в эфире зачитывался вопрос от слушателя, а журналистка и приглашенные эксперты пытались обсудить проблему, отражающую существующие в обществе настроения.
По мнению Латвийского радио, подобные манипуляции демонстрируют целенаправленные попытки подорвать способность общественного медиаплатформы создавать значимый контент.
Это не только вредит репутации медиа, но и ставит под угрозу приглашение экспертов в эфир. В конечном итоге, подобные действия подрывают доверие к общественным медиа и разобщают общество.
Латвийское радио действует в рамках закона, который обязывает создавать контент на языках национальных меньшинств. Программы LR4 транслируются на основе лицензии Национального совета по электронным СМИ и утвержденного плана общественного заказа.
Этот подход соответствует практике многих европейских общественных медиа, которые стремятся к интеграции всех жителей страны. Целью является создание чувства принадлежности к государству и углубление понимания социальных и культурных процессов.
Контент всех каналов Латвийского радио создается в соответствии с редакционными руководствами, Кодексом поведения и этики, а также другими нормативными актами. Серия "Не договорили" полностью соответствует этим стандартам. В ней нет предвзятых или уничижительных высказываний о латышском языке, который является государственным.
Латвийское радио подчеркивает, что атаки на основе национальной принадлежности или гражданства недопустимы. Гражданство или национальность не могут быть гарантом лояльности ни к ценностям медиа, ни к самой стране.
Медиа призывает к уважительному диалогу, основанному на содержании, а не на провокационных заголовках. Полная запись передачи "Открытый разговор" с субтитрами на латышском языке доступна для всех желающих ознакомиться с ее содержанием.
Видео: запись передачи "Открытый разговор"
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