Организация Объединенных Наций, созданная для поддержания мира, за свою почти 80-летнюю историю так и не смогла предотвратить или остановить войны. Об этом в эфире Латвийского радио 4 заявил посол по особым поручениям Андрей Пилдегович, руководитель Секретариата МИД Латвии по вопросам избрания страны в Совет Безопасности ООН. Он подчеркнул, что для прекращения злоупотреблений России правом вето в Совбезе необходимо не только решение Генассамблеи ООН, но и приговор международного трибунала, пишет LSM+.
ООН за 80 лет не предотвратила войны - латвийский дипломат о роли России в Совбезе
ООН была основана 24 октября 1945 года. За это время ее состав увеличился с 51 до 193 государств. Латвия вошла в организацию 12 сентября 1991 года и сейчас претендует на место в Совете Безопасности. Этот орган включает 15 членов: пять постоянных (Китай, Россия, США, Великобритания и Франция) и десять временных, которых избирает Генассамблея.
Совет Безопасности обязан фиксировать акты агрессии, нарушения мира, давать рекомендации и принимать решения по восстановлению международной стабильности. У Совбеза есть полномочия применять санкции или вооруженные меры против стран-нарушителей. Однако Россия, начавшая войну против Украины, продолжает сохранять место в этом органе.
"Что касается агрессии России против Украины - к сожалению, Совет Безопасности не смог принять решение, поскольку Россия воспользовалась правом вето. (...) В любом случае Россия заняла очень строгую позицию, и в основном решения ООН касательно России в связи с этой войной принимались на Генеральной ассамблее - семь резолюций было принято: о непризнании аннексии, об изменении границ (непризнании этих новых границ), о военных силах, о компенсациях..." - отметил Пилдегович.
Несмотря на невозможность принять решения в Совбезе, вопросы, связанные с войной в Украине, регулярно обсуждаются. "Каждый месяц Совет Безопасности собирается и обсуждает четыре вопроса, включая и Украину - разные ситуации, разные аспекты войны в Украине. Это и нападения на гражданскую инфраструктуру, вопросы гуманитарной помощи, вопросы, касающиеся прав детей, женщин, обмена заложниками, ядерная безопасность, разминирование и так далее", - добавил дипломат.
Он подчеркнул важность сохранения украинской темы в повестке Совбеза. "И с этой точки зрения для Латвии важно, чтобы вопрос, связанный с Украиной, не исчез с повестки дня Совета Безопасности и оставался в центре внимания. Потому что это одна из самых высоких трибун для дипломатов. (...) Мы очень надеемся, что и в следующем году вопросы войны и мира в Украине должны будут стоять в повестке дня Совета Безопасности".
По мнению Пилдеговича, Россия нарушает Устав ООН своим участием в войне против Украины. "Мы считаем, Россия своими действиями нарушает Устав ООН. Там ясно написано: государство, нападающее в военном конфликте, не имеет права участвовать в принятии решений Совбезом ООН. В уставе, кроме того, ясно написано, что страны ООН обязуются заботиться о мире и безопасности и решать все вопросы дипломатическим путем. Россия явно нарушила этот пункт устава".
Он также отметил, что страна, участвующая в военных преступлениях, не может пользоваться правом вето. "Мы также считаем, что страны Совета Безопасности ООН не имеют права участвовать в военных преступлениях - в нападениях на гражданских лиц, в пытках, депортациях детей! Если такое происходит - то нельзя использовать право вето. Такую нашу позицию разделяет свыше 100 стран ООН. Так что мы считаем, у России сейчас нет морального права находиться в Совете Безопасности ООН."
Дипломат пояснил, что для исключения России требуется решение Генассамблеи. Однако важна также работа международного трибунала. "Конечно, формально проголосовать за то, чтобы РФ покинула Совет Безопасности, ООН следует на Генеральной ассамблее", - подчеркнул Пилдегович.
Он добавил: "И очень важно организовать специальный международный трибунал, чтобы судить Россию как страну-агрессора. Нужно не только политическое, декларативное решение Генассамблеи, но и решение Международного суда. Латвия - среди стран, активно выступающих за то, чтобы такой трибунал состоялся и он судил бы руководителей российского государства и Россию как государство, развязавшее эту преступную войну".
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