ВИДЕО У тяжелобольного мужчины вырос счет за телефон: семья возмущена отношением оператора

В Тукумсе семейная пара, прожившая вместе более 50 лет, столкнулась с неприятной ситуацией. Их ежемесячный счет за телефон неожиданно вырос с привычных 6,50 евро до 8,80 евро. Причины такого увеличения не смогли объяснить даже в клиентском центре оператора Bite, сообщает программа TV3 Bez tabu.
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Супруги пользуются кнопочными телефонами и не подключают интернет. Муж Вии совершает около 15 звонков в месяц. Однако визит Вии в клиентский центр за разъяснениями закончился для нее неприятно.
"Я пыталась доказать, что я его жена. Мы женаты уже 57 лет! Положила рядом свою ID-карту, но это ничего не дало. Сотрудница просто указала пальцем на выход", - рассказала Вия.
Женщина добавила, что сотрудница даже пригрозила ей, после чего она была вынуждена покинуть офис. Сотрудники оператора заявили, что, согласно внутренней политике Bite, Вия считается третьим лицом и не имеет права узнавать детали счета мужа.
Во время повторного визита, в котором участвовала также журналистка программы, другой сотрудник объяснил ситуацию. С 1 октября для ее мужа автоматически изменился тарифный план с "Местного" на "Минимальный". Этот новый тариф включает в себя интернет, которым супруги не пользуются.
Представитель оператора Bite Уна Ахуна-Озола пояснила, что в подобных ситуациях у клиентов есть два варианта действий:
- Оформить нотариально заверенную доверенность. Это позволит Вии изменять тарифный план мужа и получать более детальную информацию о его счете.
- Позвонить или обратиться в клиентский центр с номером и паролем клиента. Такой способ дает возможность узнать только общую информацию - например, статус счета, но изменения в тарифах или подключение/отключение услуг останутся недоступными.
Вия также отметила, что несколько раз пыталась связаться с оператором по телефону, но безрезультатно. Именно поэтому она решила лично обратиться в клиентский центр в Тукумсе.
Видео: сюжет Bez tabu
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