Видео За несколько секунд полиция зафиксировала три "летящие" машины. Водителей сурово наказали

В минувшее воскресенье, 1 декабря, около 14:00 сотрудники полиции, проезжая по трассе А2 Рига - Сигулда - граница с Эстонией (Вецлайцене) в направлении от Гаркалне к Риге, заметили водителя автомобиля марки BMW, который превысил допустимую скорость.

На участке дороги, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч, он двигался со скоростью 150 км/ч.

За зафиксированным нарушителем на BMW следовали еще несколько водителей, которые также значительно превышали допустимую скорость. Среди них водитель автомобиля марки Audi, который превысил разрешенную скорость на более чем 80 км/ч, двигаясь со скоростью 179 км/ч, а также еще один водитель BMW, который ехал со скоростью 154 км/ч.

Сотрудники полиции остановили всех нарушителей и привлекли их к административной ответственности за превышение допустимой скорости.

Двое водителей были оштрафованы на 240 евро и лишены права управлять автомобилем на три месяца. Еще одному нарушителю выписан штраф в размере 720 евро, он также был лишен права управления транспортным средством на девять месяцев.

Самый "злостный" нарушитель был оштрафован на 1400 евро и лишен водительских прав на 12 месяцев.

Следует отметить, что за превышение допустимой скорости более чем на 70 км/ч водителю может быть назначен штраф в размере от 1400 до 2000 евро, а также лишение водительских прав на срок от 12 до 36 месяцев.

Государственная полиция ежедневно проводит мониторинг участников дорожного движения, чтобы предотвращать опасные маневры водителей, тем самым улучшая общую безопасность на дорогах.

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