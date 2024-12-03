Пуданс: в будущем к службе в СГО могут привлекать людей в возрасте 20-21 года

Закон о СГО устанавливает обязанность прохождения курса СГО для каждого гражданина Латвии мужского пола в течение одного года после достижения им 18-летнего возраста, или, если гражданин продолжает получать основное или среднее образование, - в течение одного года после окончания образовательного учреждения, но не позднее чем до 24-летнего возраста.

При этом установлено, что добровольно подать заявку на СГО могут граждане Латвии - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет.

После заседания комиссии Пуданс пояснил журналистам, что если обозначится нехватка необходимой для призыва молодежи, то он может предложить увеличить возрастной предел и включить в обязательный отбор также молодежь в возрасте 20 и 21 года.

В первую очередь необходимо сосредоточиться на том, чтобы молодые люди добровольно подавали заявки на прохождение СГО, рассуждает Пуданс.