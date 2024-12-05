Стрельба рядом с дачными участками: что говорит закон?

Поселок Яньупе окружен болотами и лесом, местные жители ходят в лес гулять или собирать грибы. Но в последнее время люди боятся заходить в лес.

"Какой месяц назад хотели посмотреть северное сияние. Только собрались идти, тут же передумали, услышав выстрел. Ну, потому что испугались, честно говоря. Опасаемся, что, если пойдем и будет темно, чтобы нас не подстрелили вместо животных", - сказала Алена Морозова, у которой дача в этом поселке.

Около поселка были оборудованы несколько охотничьих вышек, а также кормушек для диких животных.

"Поскольку везде стоят вышки и приманки разложены, то, естественно, меня тоже пугает возможность встречи с лосем, медведем, волком, со всеми этими хищными животными. Это тоже страшно", - добавила Алена Морозова.

Глава Латвийской ассоциации охотников Харалдс Барвикс рассказал программе, что охотники заключают договор с государством, что могут добывать диких животных в лесу.

Он также отметил, что охотники должны соблюдать строгие правила безопасности.

"Охотник имеет право производить выстрел только по четко видимой цели, это однозначно. И второе - по направлению выстрела не должны находиться люди, домашние животные, постройки и инфраструктура. Проще говоря, дороги, по которым перемещается транспорт", - пояснил Барвикс.

Он также отметил, что животные все чаще приходят в город, поэтому охотникам приходится приспосабливаться.

"На данный момент большинство пользуется глушителями, чтобы не создавать слишком большой шум. И основная охота происходит в темное время суток. Потому что основное движение животных - в сумерках, при переходе со дня на ночь", - добавил Барвикс.

В Государственной службе леса пообещали программе, что проверят это место.

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