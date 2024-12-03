Конфликт на пляже Майори: суд вынес приговор двум мужчинам

Обвиняемыми по делу являлись Артем Борисов и Дмитрий Наприенко. Суд приговорил Борисова к семи месяцам лишения свободы, а Наприенко - к шести месяцам условно.

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Как сообщалось, 16 июля, около 16:00 поступила информация о том, что

на пляже в Майори находятся несколько человек, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, которые нарушают общественный порядок, играют в футбол, при этом попадая мячом в других отдыхающих, и открыто игнорируют просьбы отдыхающих прекратить эти действия.

Прибывшие на место сотрудники полиции Юрмальского самоуправления встретили людей, которые соответствовали приведенному выше описанию.

Инспектор полиции Юрмальского самоуправления объявила задержанным выговор и призвала их соблюдать общественный порядок. Нарушители требованию не подчинились, ругались нецензурными словами и целенаправленно пытались спровоцировать конфликт с сотрудниками муниципальной полиции.

Люди были повторно призваны прекратить незаконную деятельность. Они также проигнорировали эти призывы, и в конфликт с сотрудниками полиции ввязались еще несколько участников компании, которые вели себя откровенно агрессивно. Лица провоцировали сотрудников полиции и не выполняли их законные требования.

В муниципальной полиции отметили, что, учитывая причастность к конфликтующей стороне нескольких агрессивно настроенных лиц и тот факт, что конфликт происходил в переполненной людьми пляжной зоне, были привлечены дополнительные силы полиции, в том числе сотрудники Государственной полиции.

К одному из лиц, не подчинившихся неоднократным законным требованиям сотрудников правопорядка, были применены меры принуждения, лицо было задержано и начато два дела об административных правонарушениях. Ответственность других лиц, вовлеченных в конфликт, оценивается, вся необходимая информация передана в компетентные органы, сообщает Юрмальская муниципальная полиция.

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