3 совета, которые помогут быстрее сварить картофель

Готовить быстро - условное обозначение, ведь все знают, что в отличие, например, от гречки, картофель перед варкой нужно предварительно очистить. Если у вас тренированная рука, очистка картофеля займет всего несколько минут. А вот саму готовку можно ускорить, учтя три простых совета:

Во-первых, нарежьте картофель на равные небольшие кусочки. Например, если более крупный картофель обычно разрезают пополам, то, чтобы дело прошло более гладко, разрежьте его на четыре части.

Во-вторых, выберите кастрюлю побольше, чтобы картофель не лежал друг на друге в несколько рядов. В идеале расположить его в один-два слоя, но не более. Это позволит воде лучше циркулировать, и все кусочки приготовятся быстрее и равномернее.

В-третьих, подготовьте горячую воду уже во время очистки картофеля. Идеальный помощник - электрический чайник. Таким образом картошка начнет готовиться, как только попадет в кастрюлю с заранее подготовленным кипятком на плите. В противном случае придется ждать, пока вода закипит, и только потом приступать к готовке.

Воспользовавшись этими тремя советами, вы сможете сократить время приготовления на 15 минут.

Удачи!

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