Группа IC3PEAK объявила кастинг для съемок видео в Риге

По ссылке, которая была доступна всего в течение 24 часов через сториз с объявлением кастинга, находилась анкета, в которой требовалось указать свои данные и приложить фото. Больше информации о грядущих съемках RUS TVNET обнаружить не удалось.

На данный момент в соцсетях группы указаны даты концертов нового тура, который начнется в феврале выступлением в Сан-Франциско. 26, 27 и 28 сентября будущего года группа выступит в Таллинне, Риге и Вильнюсе соответственно. В столице Латвии концерт пройдет в ночном клубе Tower Nightclub & Concert Hall.

IC3PEAK (Айспик) - российский музыкальный дуэт бывшей рижанки Анастасии Креслиной (в столице Латвии она прожила около шести лет) и россиянина Николая Костылева, исполняющий электронную музыку с элементами хип-хопа и рока. В 2024 году Николай Костылев под псевдонимом Sputn1k выпустил свою первую сольную композицию.

Фото: instagram.com/ic3peak/

После нападения России на Украину в 2022 году группа выступила против войны и покинула Россию, а также провела европейский тур для сбора средства в поддержку Украины.

"Наша позиция неизменна. Мы против войны. Мы против оккупации Украины. Мы против кровопролития. Хватит множить человеческие страдания и сталкивать между собой людей. НЕТ ВОЙНЕ", - написали музыканты в соцсетях после начала полномасштабного вторжения РФ. Группе запрещено давать концерты в России.

В апреле 2022 года дуэт дал концерт в клубе Melnā Piektdiena в Риге, где также высказался против вторжения в Украину и вышел на бис.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!