Видео Максим Бусел получил приз зрительских симпатий LTV

В шоу с участием известных музыкантов в течение восьми недель будут представлены восемь музыкальных жанров - по одному в каждую субботу.

В первом выпуске Pārdziedi mani 30 ноября Бусел продемонстрировал свой вокал, исполнив песню группы Queen - The Show Must Go On, и получил первое место по итогам голосования зрителей передачи.

Второе место занял солист группы Baltie lāči Андрис Балтацис с композицией Рэя Чарльза Unchain My Heart, а третье - оперная певица Бригита Рейсоне, исполнившая Supermassive Black Hole группы Muse.

Видео: Максим Бусел поет The Show Must Go On

Экспертами первого раунда песенного шоу выступили Мария Наумова, Андрис Фрейденфелдс и рок-композитор Улдис Мархилевич. В экспертном голосовании тройка лидеров выглядела иначе - Бригита Рейсоне, Андрис Балтацис и Айя Андреева, Бусел же занял лишь четвертое место.

Замысел шоу, как передает LSM+, - позволить зрителям увидеть артистов в ином свете, когда те адаптируются к вызовам разных музыкальных стилей, исполняя песни из непривычного для себя репертуара.

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