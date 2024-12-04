Лавров впервые с 2021 года посетит страну ЕС

Это будет первый визит Лаврова в какую-либо из стран ЕС с момента повторного вторжения России в Украину.

Несмотря на санкции ЕС, Лавров будет руководить российской делегацией на саммите ОБСЕ 5 и 6 декабря на Мальте, сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Брюссель наложил на Лаврова санкции на следующий день после повторного вторжения России в Украину, и его визит в страну ЕС, скорее всего, вызовет острую критику Украины.

Лавров в последний раз посещал ЕС в декабре 2021 года, когда прибыл на саммит ОБСЕ в Стокгольме.

Украина тоже является членом ОБСЕ, и глава МИД Андрей Сибига приглашен на саммит на Мальте. В прошлом году тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба бойкотировал собрание министров ОБСЕ в Северной Македонии, так как его посетил Лавров.

Киев призывал исключить Россию из ОБСЕ.

Организация была создана во времена Холодной войны как форум для диалога между Востоком и Западом. ОБСЕ направляет наблюдателей на конфликты и выборы по всему миру, борется с торговлей людьми и проводит кампании за свободу СМИ.

Однако после начала войны в Украине организация столкнулась с трудностями из-за вето, наложенного Россией на ряд ключевых решений, требующих единогласия.

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