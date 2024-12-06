В контексте мировых событий мы уже давно живем в напряженных условиях, поэтому беспокоиться - это нормально. Мы часто настолько привыкли к стрессу, что даже не осознаем его присутствия. Но наш организм достаточно умен, чтобы сигнализировать самому себе, что что-то не так, и важно вовремя прислушаться к этим сигналам. Сертифицированный фармацевт Apotheka Илона Синкевич объясняет, как распознать симптомы, вызванные стрессом, и дает советы, как уменьшить вредное воздействие стресса на организм.
Как бороться с разрушительным воздействием стресса на здоровье?
Не игнорируйте признаки стресса!
"Сейчас нужно быть особенно внимательными, следить за своими ощущениями и реакциями организма, которые часто говорят, что мы живем в стрессовых условиях", - говорит фармацевт.
Бессонница, нарушения иммунной системы, повышенное выпадение волос, изменения веса, резкие перепады настроения, замедление мозговой активности, снижение выработки гормонов и другие проблемы со здоровьем - все это может быть вызвано стрессом.
Хотя стресс, как известно, является нормальным и даже полезным в определенных дозах, многие люди проводят свои дни в состоянии чрезмерного беспокойства и спешке, что отрицательно влияет на их самочувствие. Сегодня стресс стал распространенным явлением не только среди взрослых, но и среди подростков и даже детей. Поэтому, если один из указанных признаков или несколько ощущений возникают регулярно, следует срочно обратиться к семейному врачу, который назначит дальнейшее лечение.
Первым "сигнализирует" желудок
Говорят, что любовь проходит через желудок, но это изречение с таким же успехом можно применить и к стрессу, ведь желудок, его выход и связанные с ним расстройства могут быть одними из первых и наиболее ощутимых вестников стресса. При переживании условий повышенного стресса чаще всего наблюдаются два типа нарушений - перистальтика кишечника, непрерывная в нормальных условиях, полностью прекращается из-за стресса или, наоборот, - когда нервы получают импульс от головного мозга, кишечник запускается, двигаясь все быстрее и быстрее. В первом варианте возникает запор, а во втором - жидкий стул или понос. Та или иная телесная реакция зависит от темперамента человека и строения нервной системы.
"Если стресс носит постоянный характер и уже стал хроническим, это может привести к таким проблемам со здоровьем, как синдром раздраженного кишечника, который может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев.
Это функциональные расстройства кишечника, которые влияют на пищеварительную систему человека, вызывая боли в животе, спазмы, вздутие живота, а также диарею и запор. Если вовремя обратиться к врачу с симптомами заболевания, данное заболевание не опасно и его можно предотвратить с помощью специальной диеты и снижения уровня стресса. С другой стороны, если самостоятельно снизить последствия стресса не удается, в лечении необходимо также участие психотерапевта", - советует Илона Синкевич.
Необъяснимые колебания веса
Фармацевт объясняет, что у людей, живущих в постоянном стрессе, часто наблюдаются изначально непонятные изменения веса. Например, есть люди, у которых аппетит снижается или полностью пропадает из-за стресса, но вес не падает или даже увеличивается. Эта проблема затрагивает и тех, кто якобы питается правильно и регулярно занимается спортом. Это объясняется тем, что в стрессовых ситуациях в крови повышается уровень гормона стресса кортизола, активизирующего различные механизмы, которые, помимо прочего, способствуют ожирению. Кроме того
ожирение, вызванное стрессом, чаще всего можно распознать по тому, что человек становится круглее именно в талии.
"Наши пищевые привычки и выбор продуктов питания не всегда являются сознательным действием, поскольку на них также влияют гормоны, в том числе кортизол, вырабатываемый надпочечниками. В стрессовых ситуациях, когда уровень кортизола повышен, может наблюдаться неконтролируемое потребление пищи, также известное как эмоциональное или психогенное переедание.
Чтобы снизить уровень кортизола, рекомендуется ограничить употребление алкоголя, в том числе кофеина, и спать не менее семи-восьми часов.
Также желательна умеренная физическая активность - здесь важно не преувеличивать, ведь чрезмерные физические нагрузки не рекомендуются при повышенном стрессе", - говорит фармацевт Илона Синкевич.
Частые головные боли
Головные боли являются одной из наиболее распространенных проблем со здоровьем, с которой сталкиваются люди во всем мире. Это ограничивает и негативно влияет на повседневную жизнь людей как на работе, так и в свободное время. Головные боли можно разделить на две группы: первичные и вторичные головные боли.
Вторичные или симптоматические головные боли возникают после травм головы, в результате гормональных колебаний, вследствие вирусных и бактериальных инфекций, а также при различных соматических и психоэмоциональных заболеваниях. Выяснив их четкую причину, можно предотвратить вторичные головные боли.
В свою очередь,
первичные головные боли чаще всего связаны с напряжением, поэтому обследования не выявляют каких-либо отклонений в состоянии здоровья. Однако причиной в большинстве случаев является высокий уровень стресса, переутомление и усталость.
Боль вызвана напряжением мышц шеи, лица и плеч и может быть легкой, умеренной или умеренно сильной, с ощущением давления или тянущего ощущения во всей голове. Боль напряжения может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Поскольку работа с собой требует времени, то для уменьшения подобных головных болей можно изначально изменить физические факторы - регулярно давать глазам отдых, если вы работаете за компьютером, сократить время пребывания за ним и т. д.
Как бороться с разрушительным воздействием стресса
Вы можете начать бороться со стрессом, внеся небольшие изменения в свою повседневную деятельность. Начиная от планирования времени, при котором ежедневно время посвящается себе и нескольким минутам, чтобы отдышаться между всеми делами, заканчивая взглядом "со стороны" на повседневную жизнь. Планирование времени позволит вам тщательно организовать свою повседневную жизнь так, чтобы выделить время для каждого дела. С самого начала вам нужно подумать о вещах, которые важны для вас, и только потом переходить к тем, которые были бы важны для других.
Планируйте работу, приемы пищи, моменты отдыха и размышлений, уделяйте себе гораздо больше времени, ведь это окупится точным ежедневным ритмом без стресса.
Чтобы понять, что для вас важно, а что не так важно, нужно посмотреть на общую картину со стороны - думать в долгосрочной перспективе и оценивать важность вещей. Не нужно беспокоиться о вещах, которые невозможно изменить сегодня, а завтра они будут забыты.
"Чтобы преодолеть стресс и его последствия в долгосрочной перспективе, обязательно нужно изменить ежедневный ритм и попробовать что-то новое.
Будьте физически активны, занятия спортом вызывают выброс так называемого гормона счастья или эндорфина, который естественным образом снижает стресс и улучшает настроение.
Проведите время в общении с друзьями или членами семьи, что станет отличным способом расслабиться, зарядиться энергией и посмеяться - это снизит напряжение, улучшит кровообращение и здоровье сердца. Медитируйте. Доказано, что время, потраченное на медитацию и сосредоточение внимания на дыхании, снижает уровень стресса и может уменьшить проблемы со здоровьем, связанные со стрессом. Старайтесь проводить как можно больше времени на природе. Свежий воздух, солнечный свет и природные ландшафты способны снизить уровень стресса, благотворно повлиять на организм и улучшить самочувствие", - советует Илона Синкевич.
Витамины против стресса
Витамины группы B благотворно влияют на нашу нервную систему и улучшают работу мозга. Недостаток витаминов группы В может вызвать истощение нервной системы, это повышенная умственная и физическая утомляемость, депрессивное настроение, чрезмерная возбудимость, ухудшение памяти, снижение способности концентрироваться, снижение устойчивости к стрессу, бессонница.
Все витамины группы В участвуют в метаболических процессах нервных клеток, в передаче нервных импульсов, тем самым обеспечивая сбалансированное, здоровое функционирование всех органов.
При употреблении витаминов этой группы улучшаются работоспособность, память, концентрация внимания, увеличивается устойчивость к стрессам.
Среди стабилизаторов нервной системы необходимо отметить и магний, поскольку его дефицит в организме проявляется так же, как и вышеперечисленные симптомы.
Магний - очень важный минерал, который уменьшает усталость, слабость, нервозность и раздражительность, а также мышечные спазмы.
Если достигнут высокий уровень стресса, также могут пригодиться фитопрепараты, обладающие успокаивающим, стабилизирующим настроение действием. Здесь может помочь валериана, обладающая выраженным успокаивающим действием, а также пассифлора, мелисса, хмель, тысячелистник, пустырник и ромашка успокоят и положительно повлияют на настроение.
Статья подготовлена совместно с Apotheka.
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