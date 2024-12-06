Как бороться с разрушительным воздействием стресса на здоровье?

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Как бороться с разрушительным воздействием стресса

Вы можете начать бороться со стрессом, внеся небольшие изменения в свою повседневную деятельность. Начиная от планирования времени, при котором ежедневно время посвящается себе и нескольким минутам, чтобы отдышаться между всеми делами, заканчивая взглядом "со стороны" на повседневную жизнь. Планирование времени позволит вам тщательно организовать свою повседневную жизнь так, чтобы выделить время для каждого дела. С самого начала вам нужно подумать о вещах, которые важны для вас, и только потом переходить к тем, которые были бы важны для других.

Планируйте работу, приемы пищи, моменты отдыха и размышлений, уделяйте себе гораздо больше времени, ведь это окупится точным ежедневным ритмом без стресса.

Чтобы понять, что для вас важно, а что не так важно, нужно посмотреть на общую картину со стороны - думать в долгосрочной перспективе и оценивать важность вещей. Не нужно беспокоиться о вещах, которые невозможно изменить сегодня, а завтра они будут забыты.

"Чтобы преодолеть стресс и его последствия в долгосрочной перспективе, обязательно нужно изменить ежедневный ритм и попробовать что-то новое.

Будьте физически активны, занятия спортом вызывают выброс так называемого гормона счастья или эндорфина, который естественным образом снижает стресс и улучшает настроение.