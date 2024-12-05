СМИ: Герасимов обсудил с американским генералом запуск ракеты "Орешник"

Пресс-секретарь генерала Брауна уточнил, что звонок состоялся 27 ноября. По его словам, "по просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не анонсировать разговор". Инициатором контакта выступило Министерство обороны России.

В ходе беседы стороны обсудили "ряд глобальных и региональных вопросов безопасности, включая войну в Украине", отмечается в официальном заявлении.

Разговор состоялся спустя шесть дней после того, как Россия запустила по Украине ракету средней дальности "Орешник". Это новое оружие, способное нести ядерную боеголовку. Владимир Путин назвал запуск "ответом Москвы" на использование Украиной американских и британских дальнобойных вооружений для ударов по российской территории.

Однако, по данным анонимных источников NYT, Герасимов в разговоре с Брауном подчеркнул, что запуск "Орешника" был запланирован задолго до того, как США разрешили Украине наносить удары по России западным оружием.

NYT отмечает, что остается непонятным, почему Герасимов настоял на секретности разговора. Последний раз он контактировал с высокопоставленным американским военным в октябре 2022 года, когда пост председателя Объединенного комитета начальников штабов занимал генерал Марк Милли.

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