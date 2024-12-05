Омбудсмен Юрис Янсонс обнаружил в поздравлениях мэра Огрского края Эгила Хелманиса признаки дезинформации и нарушение принципа политической нейтральности. Поводом для проверки стали жалобы на материалы, опубликованные в муниципальных информационных каналах, сообщает LETA.
Омбудсмен обвинил мэра Огре в дезинформации
Общество гражданского сотрудничества и развития Огрского края в начале года обратилась в Бюро омбудсмена и попросило оценить содержание публикаций в официальных муниципальных ресурсах, включая бюллетень Savietis.
Организация заявила, что в изданиях муниципалитета регулярно публикуются материалы, продвигающие взгляды одной политической силы. Некоторые из этих материалов, по мнению заявителей, вводят в заблуждение.
В одном из примеров, приведенных организацией, Хелманис в преддверии государственных праздников и Рождества высказался о семейных ценностях. Он заявил, что "правительство борется за права на брак между двумя мужчинами", в то время как обществу нужно "воспитывать мужественность и боевой дух". Также он призвал "искать Кангарсов среди латышей" (предатель из эпоса "Лачплесис". - Прим. ред.).
Другой пример касался призыва Хелманиса к жителям подписать петицию о проведении референдума против изменений в законе о нотариате. Эти изменения предусматривали легализацию института партнерства, включая однополые пары. В то время закон был временно приостановлен президентом Эдгаром Ринкевичем по запросу 34 депутатов. Однако необходимого количества подписей для референдума собрано не было, и закон вступил в силу.
Юрис Янсонс отметил, что в высказываниях Хелманиса отсутствуют четкие объяснения, что именно он понимает под семейными ценностями и традициями "среднего латыша". В то же время в контексте публикаций создается впечатление, что власти недостаточно защищают интересы семей и долгосрочные интересы государства.
Призыв мэра к участию в сборе подписей, по мнению омбудсмена, демонстрирует недостаток политической нейтральности. Он подчеркнул, что в таких случаях важно предоставлять жителям объективные разъяснения сути обсуждаемых вопросов, чтобы избежать манипуляций.
Омбудсмен напомнил, что муниципальные издания должны быть источником достоверной, объективной и политически нейтральной информации. Это подтверждают рекомендации Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) и рабочей группы Министерства культуры.
Муниципальные ресурсы не должны использоваться для продвижения личных или партийных интересов. Также недопустимо использовать бюджетные средства для нападок на политических оппонентов.
Янсонс рекомендовал муниципалитету Огре публиковать только ту информацию, которая предусмотрена Законом о самоуправлениях. Он также призвал избегать материалов, которые могут расколоть общество или вводить жителей в заблуждение.
Заключение омбудсмена носит рекомендательный характер. При этом Savietis финансируется из бюджета самоуправления и, как напомнил Янсонс, не является официальным средством массовой информации.
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