Омбудсмен обвинил мэра Огре в дезинформации

Юрис Янсонс отметил, что в высказываниях Хелманиса отсутствуют четкие объяснения, что именно он понимает под семейными ценностями и традициями "среднего латыша". В то же время в контексте публикаций создается впечатление, что власти недостаточно защищают интересы семей и долгосрочные интересы государства.

Призыв мэра к участию в сборе подписей, по мнению омбудсмена, демонстрирует недостаток политической нейтральности. Он подчеркнул, что в таких случаях важно предоставлять жителям объективные разъяснения сути обсуждаемых вопросов, чтобы избежать манипуляций.

Омбудсмен напомнил, что муниципальные издания должны быть источником достоверной, объективной и политически нейтральной информации. Это подтверждают рекомендации Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) и рабочей группы Министерства культуры.

Муниципальные ресурсы не должны использоваться для продвижения личных или партийных интересов. Также недопустимо использовать бюджетные средства для нападок на политических оппонентов.

Янсонс рекомендовал муниципалитету Огре публиковать только ту информацию, которая предусмотрена Законом о самоуправлениях. Он также призвал избегать материалов, которые могут расколоть общество или вводить жителей в заблуждение.

Заключение омбудсмена носит рекомендательный характер. При этом Savietis финансируется из бюджета самоуправления и, как напомнил Янсонс, не является официальным средством массовой информации.

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