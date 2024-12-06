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Ждущие танков Можно ли прославлять Путина? Сравнение законов Латвии и Украины

Перевод: Александр Овсянников
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Серия статей "Ждущие танков" на TVNET+ с 16 сентября!
Серия статей "Ждущие танков" на TVNET+ с 16 сентября! Фото: TVNET GRUPA

Можно ли в Латвии и Украине прославлять Путина? Могут ли прозвучавшие в частных разговорах обещания помочь оккупационной власти быть основанием для призыва к ответственности? Как отличаются законы в Латвии и в Украине? Объясняют помощник присяжного адвоката, докторант юридического факультета Латвийского университета (ЛУ) Линда Лиелбриеде и Илья Воробьев, старший юрист Miller Law Firm из Украины, чьи враждебные высказывания в адрес Латвии и симпатии к России были отмечены украинским блогером Эдгаром Миротворцем.

Можно ли в Латвии и Украине прославлять Путина? Могут ли прозвучавшие в частных разговорах обещания помочь оккупационной власти быть основанием для призыва к ответственности? Как отличаются законы в Латвии и в Украине? Объясняют помощник присяжного адвоката, докторант юридического факультета Латвийского университета (ЛУ) Линда Лиелбриеде и Илья Воробьев, старший юрист Miller Law Firm из Украины, чьи враждебные высказывания в адрес Латвии и симпатии к России были отмечены украинским блогером Эдгаром Миротворцем.

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