Ждущие танков Можно ли прославлять Путина? Сравнение законов Латвии и Украины

Можно ли в Латвии и Украине прославлять Путина? Могут ли прозвучавшие в частных разговорах обещания помочь оккупационной власти быть основанием для призыва к ответственности? Как отличаются законы в Латвии и в Украине? Объясняют помощник присяжного адвоката, докторант юридического факультета Латвийского университета (ЛУ) Линда Лиелбриеде и Илья Воробьев, старший юрист Miller Law Firm из Украины, чьи враждебные высказывания в адрес Латвии и симпатии к России были отмечены украинским блогером Эдгаром Миротворцем.