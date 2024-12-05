Пожары в Риге унесли жизни двух человек

Первый вызов поступил вчера после 19:00. Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме. В квартире на пятом этаже горела стиральная машина и бытовые вещи на площади одного квадратного метра.

Пожарные проникли в помещение с помощью автолестницы. Когда они добрались внутрь, огонь уже потух. Однако в квартире был обнаружен погибший.

Утром, до 10:00, пожарные получили еще один вызов. На этот раз возгорание произошло в квартире на третьем этаже другого пятиэтажного дома.

В помещении горели бытовые вещи и диван на площади десяти квадратных метров. Обследуя задымленные комнаты, пожарные обнаружили человека. Его вынесли из квартиры, но спасти не удалось - он был мертв.

В тот же вечер, около 19:00, поступил вызов из Цесвайнской волости Мадонского края. В двухэтажном доме загорелся масляный радиатор в квартире на первом этаже.

Пожарные спасли находившегося внутри человека. Он получил травмы, но остался жив.

За сутки VUGD обработала 49 вызовов. Из них 16 были связаны с тушением пожаров, 24 - с проведением спасательных работ. Девять вызовов оказались ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!