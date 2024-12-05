Украинская компания Ukrainian Armor провела демонстрацию своей новой разработки - беспилотного наземного транспортного средства (БНТС) под названием Protector. Испытания прошли на специальном полигоне.
ВИДЕО ⟩ Украина представила беспилотный военный автомобиль Protector
Protector создан для того, чтобы снизить логистическую нагрузку на линии фронта и минимизировать риски для личного состава. Этот многофункциональный аппарат предназначен для доставки различных грузов, включая боеприпасы, минометные системы и строительные материалы, к передовым позициям, до которых часто сложно добраться традиционными средствами.
Транспорт способен перевозить до 1200 килограммов за один рейс. Такая грузоподъемность делает его незаменимым инструментом в условиях боевых действий и труднопроходимой местности.
Шасси Protector выполнено в формате внедорожника 4×4. Это обеспечивает ему возможность преодолевать сложные ландшафты и водные преграды глубиной до одного метра. Высокая мобильность и большой радиус действия выделяют аппарат среди аналогов.
Транспортное средство оснащено дизельным двигателем мощностью 190 лошадиных сил. Оно может развивать скорость до 65 км/ч, что значительно ускоряет выполнение задач.
Protector управляется дистанционно. Оператор может находиться в радиусе 10-12 километров от аппарата, что позволяет использовать его в зонах активных боевых действий без угрозы для человека. Основная цель разработки - замена солдат в самых опасных операциях для сохранения их жизни.
Демонстрация показала, что Protector способен улучшить как безопасность, так и логистическую эффективность на поле боя. Производители отметили, что транспортное средство выгодно выделяется своей экономичностью и быстрой сборкой. Это позволяет в кратчайшие сроки наладить его массовое производство и внедрение.
Ukrainian Protector UGV pic.twitter.com/hhzAedoQnJ— 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) December 2, 2024
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