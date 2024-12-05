Лучшие латвийские виноделы встретятся на "Латвийской выставке вин 2024"

Посетители выставки смогут встретиться с 14 лучшими латвийскими виноделами и попробовать более 100 сортов фруктовых, виноградных и других ягодных вин и сидров.

Как отмечают организаторы, вся продукция на выставке изготовлена из фруктов и ягод, выращенных в Латвии.

Галерея: "Латвийская выставка вин 2023"

На выставке пройдет ряд мероприятий, включая слепую дегустацию и голосование за лучшее вино.

Входные билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss или на сайте www.bilesuserviss.lv. Количество билетов ограничено. Вход лицам в возрасте до 18 лет запрещен.

Галерея: "Латвийская выставка вин 2019"

Latvijas vīnu, augļu un ogu vīna skate 2024 проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!