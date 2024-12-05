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Лучшие латвийские виноделы встретятся на "Латвийской выставке вин 2024"

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"Латвийская выставка вин 2023"
"Латвийская выставка вин 2023" Фото: TVNET

В четверг, 5 декабря, в 17:30 в историческом ресторане Pullman Riga Old Town (улица Екаба, 24, Рига) уже восьмой год подряд соберутся лучшие виноделы Латвии, чтобы открыть крупнейшее мероприятие по дегустации их продукции - выставку Latvijas vīnu, augļu un ogu vīna skate 2024.

Посетители выставки смогут встретиться с 14 лучшими латвийскими виноделами и попробовать более 100 сортов фруктовых, виноградных и других ягодных вин и сидров.

Как отмечают организаторы, вся продукция на выставке изготовлена из фруктов и ягод, выращенных в Латвии.

Галерея: "Латвийская выставка вин 2023"

На выставке пройдет ряд мероприятий, включая слепую дегустацию и голосование за лучшее вино.

Входные билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss или на сайте www.bilesuserviss.lv. Количество билетов ограничено. Вход лицам в возрасте до 18 лет запрещен.

Галерея: "Латвийская выставка вин 2019"

Latvijas vīnu, augļu un ogu vīna skate 2024 проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства.

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