В четверг, 5 декабря, в 17:30 в историческом ресторане Pullman Riga Old Town (улица Екаба, 24, Рига) уже восьмой год подряд соберутся лучшие виноделы Латвии, чтобы открыть крупнейшее мероприятие по дегустации их продукции - выставку Latvijas vīnu, augļu un ogu vīna skate 2024.
Лучшие латвийские виноделы встретятся на "Латвийской выставке вин 2024"
Посетители выставки смогут встретиться с 14 лучшими латвийскими виноделами и попробовать более 100 сортов фруктовых, виноградных и других ягодных вин и сидров.
Как отмечают организаторы, вся продукция на выставке изготовлена из фруктов и ягод, выращенных в Латвии.
Галерея: "Латвийская выставка вин 2023"
На выставке пройдет ряд мероприятий, включая слепую дегустацию и голосование за лучшее вино.
Входные билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss или на сайте www.bilesuserviss.lv. Количество билетов ограничено. Вход лицам в возрасте до 18 лет запрещен.
Галерея: "Латвийская выставка вин 2019"
Latvijas vīnu, augļu un ogu vīna skate 2024 проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства.
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