Россия внезапно прекратила поставки нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба"

"Дружба" - один из крупнейших нефтепроводов в мире. Он транспортирует нефть из Сибири, с Урала и из Каспийского региона в Европу.

Северная ветка проходит через Беларусь и Польшу до Германии. Южная ветка обеспечивает поставки через Украину в Словакию, Венгрию и Чехию.

Точная причина остановки поставок пока неизвестна. Однако многие считают это преднамеренным шагом России, направленным на усиление давления на Европу.

Уполномоченный чешского правительства по энергетической безопасности Вацлав Бартошка заявил, что происходящее нельзя назвать случайностью. "Россия снова играет в свои игры - это классический ход. Нефть продолжает поступать в Словакию и Венгрию, но Чехии подан сигнал. Это очевидное послание", - отметил он.

Бартошка подчеркнул, что у Чехии нет причин для беспокойства. "Мы должны показать России, что нас это не беспокоит. У нас есть резервы, западные трубопроводы, и обсуждать с ними нам нечего", - добавил он.

Европейский союз ранее запретил импорт российской нефти для всех стран ЕС. Однако Чехии, Словакии и Венгрии было предоставлено временное исключение. Этот срок истекает 5 декабря.

Как сообщалось ранее, чешские власти в ноябре заявили, что не будут добиваться продления этого исключения.

Компания Orlen Unipetrol, ведущий производитель топлива в Чехии, подтвердила перебои с поставками российской нефти. Однако она заверила, что поставки топлива внутри страны остаются стабильными.

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