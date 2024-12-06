После скандальных событий на церемонии Spēlmaņu nakts на этой неделе стало известно, что актер Лаурис Дзелзитис и театр "Дайлес" расторгли трудовые правоотношения. Тем не менее, имя Дзелзитиса все еще можно встретить в постановках, которые проходят на других площадках.

Как известно, Дзелзитис играет в праздничной комедии драматурга Расы Бугавичуте-Пеце Lielguļamā gulta ("Многоспальная кровать"), а также в комедии Иманта Страды Caurstaigājamā guļamistaba ("Проходная спальня").

Многие читатели обратились к TVNET+ с вопросом, состоятся ли спектакли, учитывая события после церемонии Spēlmaņu nakts.

Как сообщалось, в этом году церемония Spēlmaņu nakts завершилась крупным скандалом - у здания театра разгорелся конфликт, инициатором которого стал актер театра "Дайлес" Лаурис Дзелзитис. Сообщается, что к инциденту подключилась полиция, а после произошедшего имя Дзелзитиса больше не значится среди актеров театра "Дайлес".

Продюсеры спектаклей подтвердили TVNET+, что...