Полеты патрульных самолетов НАТО обеспокоили жителей Юрмалы

Šodien ap plkst.13:40 Jūrmalā bija dzirdami divi milzu blīkšķi, kas varētu būt bijis soniskais blīkškis no reaktīvo lidmašīnu lidošanas ātrāk par skaņas ātrumu.

Lūdzu @gaisa_speki komentāru. pic.twitter.com/AZDEl7YYz8 — KristaMedne (@KristaMedne) December 4, 2024

Вчера, 4 декабря, Национальные вооруженные силы (НВС) заявили, что истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии не пролетали над Юрмалой.

В четверг, 5 декабря, в НВС агентству LETA уточнили, что истребители базировались в Шяуляе и возвращались из запланированного полета в Эстонию.

НВС неоднократно заявляли, что полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии осуществляются на установленных законами и правилами высоте и скорости, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.

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