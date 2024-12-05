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Полеты патрульных самолетов НАТО обеспокоили жителей Юрмалы

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Военный самолет
Военный самолет Фото: dpa/picture-alliance / dpa/Scanpix

Шум от пролета патрульных самолетов НАТО в среду, 4 декабря, встревожил жителей Юрмалы и окрестностей, свидетельствуют посты людей в социальных сетях.

Вчера, 4 декабря, Национальные вооруженные силы (НВС) заявили, что истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии не пролетали над Юрмалой.

В четверг, 5 декабря, в НВС агентству LETA уточнили, что истребители базировались в Шяуляе и возвращались из запланированного полета в Эстонию.

НВС неоднократно заявляли, что полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии осуществляются на установленных законами и правилами высоте и скорости, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.

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