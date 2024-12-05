Где и когда в Риге откроется общественный каток?

Каток у памятника Райнису вокруг клумбы с розами будет открыт до 1 марта. Планируется, что каток будет работать в течение трех следующих зимних сезонов.

Конкурс на строительство катка был объявлен Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы, а выиграла его компания ABMxAVIAN.

Согласно предложению оператора, общая стоимость катка на три сезона составляет 649 731 евро.

В церемонии открытия примут участие председатель Рижской думы Вилнис Кирсис, руководитель спортивной комиссии комиссии по образованию, культуре и спорту Рижской думы Дайнис Лоцис и председатель комиссии по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина. В мероприятии также примут участие воспитанники Рижской хоккейной школы.

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