В четверг, 5 декабря, в историческом ресторане Pullman Riga Old Town уже восьмой год подряд собрались лучшие виноделы Латвии и открыли крупнейшее мероприятие по дегустации их продукции - выставку Latvijas vīnu, augļu un ogu vīna skate 2024.
Для абонентов
Фото ⟩ Посмотрите! "Латвийская выставка вин 2024" прошла в праздничной атмосфере
Знакомство с латвийскими виноделами и производителями сидра, веселые развлечения и, конечно же, дегустации, включая голосование за лучшее вино. Результаты голосования будут объявлены чуть позже.
Посетители смогли попробовать более 100 сортов фруктовых, виноградных и других ягодных вин и сидров.