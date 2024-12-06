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Фото Посмотрите! "Латвийская выставка вин 2024" прошла в праздничной атмосфере

Перевод: Сергей Тихомиров
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В четверг, 5 декабря, в историческом ресторане Pullman Riga Old Town уже восьмой год подряд собрались лучшие виноделы Латвии и открыли крупнейшее мероприятие по дегустации их продукции - выставку Latvijas vīnu, augļu un ogu vīna skate 2024.

Знакомство с латвийскими виноделами и производителями сидра, веселые развлечения и, конечно же, дегустации, включая голосование за лучшее вино. Результаты голосования будут объявлены чуть позже.

Посетители смогли попробовать более 100 сортов фруктовых, виноградных и других ягодных вин и сидров.

Посмотрите на красочное событие:

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