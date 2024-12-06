Министр обороны отметил, что такое же количество жертв, как при вторжении России в Украину, привело бы к "истощению" армии в течение шести-двенадцати месяцев. По его мнению, это показывает, как важно обеспечить резервы, чтобы можно было бороться в "войне большого масштаба".

Согласно официальным данным, на 1 октября в армии было 109 245 человек, в том числе 25 814 добровольных резервистов.

Карнс, бывший полковник Королевской морской пехоты, который также является резервистом, сказал, что Россия ежедневно несет потери около 1500 солдат убитыми или ранеными.

"В войне такого масштаба - не ограниченной интервенции, а как в Украине - наша армия, например, с учетом нынешних показателей потерь, в составе более широкой многонациональной коалиции была бы израсходована в течение шести месяцев-года", - добавил он.

Однако он указывает, что это сразу не говорит о необходимости более численной армии. Совсем наоборот - это означает, что Великобритания должна быть способной в случае кризиса быстро создать глубину и массу.

"Без этого мы не сможем наращивать массу, не сможем решать многочисленные оборонные задачи и вызовы, которые требуются, и не сможем органично интегрировать лучших специалистов в сердце наших вооруженных сил", - признал он.

В то же время он отметил, что есть только "небольшая" возможность того, что Россия может начать "значительное прямое наступление или вторжение" в Великобританию или другую страну НАТО.

Представитель Министерства обороны утверждает, что вооруженные силы Великобритании - одни из лучших в мире и обеспечивают оборону 24 часа в сутки семь дней в неделю, действуя вместе с союзниками и партнерами, чтобы подготовиться к любому событию.

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