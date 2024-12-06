В четверг Вируский уездный суд оправдал и частично оправдал нескольких мужчин, установив, что обвинение прокуратуры в их участии в преступной группировке не нашло подтверждения. Один из обвиняемых, освобожденных 4 декабря, провел под стражей почти четыре года, пишет Rus.Postimees.
В Эстонии мужчину оправдали после почти 4 лет заключения; государство выплатит сотни тысяч компенсации
Пресс-секретарь Вируского уездного суда сообщил, что, согласно обвинению, Святослав Борисов и Евгений Работинский в период, точно не установленный следствием, но не позднее начала 2019 года, создали преступную группировку.
Группировка состояла из трех или более человек с четким распределением ролей и была ориентирована на получение материальной выгоды за счет совершения преступлений, связанных с нарушением общественного здоровья.
Работинский и Борисов организовали поставки наркотических веществ в Эстонию из Нидерландов и других европейских стран. Они вели переговоры и заключали соглашения с поставщиками наркотиков, включая MDMA, кокаин, амфетамин и каннабис.
Согласно обвинению, Виталий Свитин хранил наркотики, действовал как курьер и был ответственным за их размещение в тайниках. Его задачей было многократно перевозить наркотики в Эстонию, доставлять наличные средства поставщикам наркотиков или их представителям в другие страны Европейского союза.
Кроме того, Свитин выполнял поручения Работинского по доставке специальных телефонов, используемых для зашифрованной связи. Эти устройства, по мнению лидеров группировки, обеспечивали безопасное общение.
Обвинение утверждало, что Александр Пухов был ответственным за хранение наркотиков, принадлежавших Работинскому и Борисову, в гараже в Нарве. Он также должен был по указанию Работинского и Борисова размещать наркотики в тайниках для их дальнейшей передачи клиентам.
Помимо этого, Пухов принимал наркотики, которые доставлялись в Нарву Виталием Свитиным и его курьерами, и перевозил их в гараж для хранения.
Лауринас Жутаутас, согласно обвинению, с конца 2019 года до августа 2020 года занимался организацией закупки, хранения и передачи крупных партий различных наркотиков для нужд группировки. Также он обеспечивал группировку средствами связи, которые использовались для взаимодействия между ее участниками.
Суд установил, что обвинение в отношении Борисова, Работинского, Свитина, Пухова и Жутаутаса в создании и участии в преступной группировке не было доказано. Решение суда пока не вступило в силу, и прокуратура рассматривает возможность его обжалования.
Один оправданный находился под стражей четыре года
Пресс-секретарь Вируского уездного суда сообщил, что суд оправдал Святослава Борисова по обвинению в организации преступного сообщества и незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере, отменил меру пресечения в виде ареста и в зале суда освободил Борисова.
С Эстонской Республики в пользу Борисова было взыскано моральное возмещение за время пребывания под стражей с 2020 года до настоящего времени в размере 97 000 евро.
Кроме того, с государства в пользу Борисова было взыскано материальное возмещение ущерба в размере около 20 600 евро за утраченную заработную плату, а также 169 000 евро для покрытия расходов на адвоката Кюллике Намм, выбранного для судебного и досудебного разбирательства по уголовному делу.
Александр Пухов был оправдан Вируским уездным судом по обвинению в участии в преступном сообществе. Суд постановил взыскать с Эстонской Республики в пользу Пухова 1500 евро для покрытия расходов на адвоката Танеля Мялласа, выбранного для досудебного разбирательства по уголовному делу. Государство также обязано оплатить услуги назначенного защитника Валерия Гимаева на общую сумму 36 500 евро.
Комментарий прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова:
"Сегодняшнее решение Вируского уездного суда вызывает недоумение. Прокуратура представила суду масштабное уголовное дело, в рамках которого была задержана группа лиц, незаконно занимавшаяся контрабандой большого количества различных наркотических веществ в Эстонию. При задержании была обнаружена наркобаза, где хранились значительные объемы наркотиков. Если бы они были реализованы, обвиняемые могли бы получить сотни тысяч евро криминального дохода. В ходе расследования были собраны доказательства, которые, по мнению прокуратуры, достаточно обоснованно указывали на то, что обвиняемые действовали организованно под руководством двух лиц - Евгения Работинского и Святослава Борисова.
Во время досудебного расследования и судебного разбирательства суд неоднократно подтверждал необходимость содержания обвиняемых под стражей, проверяя обоснованность данной меры. Сегодня суд вынес приговор, полностью оправдав одного из обвиняемых и освободив его из-под стражи в зале суда.
Вируская окружная прокуратура не согласна с решением суда об оправдании обвиняемых и намерена обязательно обжаловать его в апелляционной инстанции после ознакомления с мотивировочной частью решения".
По обвинению в организации преступного сообщества был также оправдан Евгений Работинский. По обвинению в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере суд частично признал Работинского виновным и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Приговор был увеличен на неотбытый срок наказания, вынесенного судом первой инстанции города Эспоо в Финляндии, что в итоге составило 17 лет, 9 месяцев и 11 дней лишения свободы, включая время, проведенное под стражей с декабря 2020 года.
Ходатайство адвоката Работинского Валерия Гимаева о возмещении ущерба в связи с незаконным лишением свободы суд оставил без удовлетворения.
В связи с частичным оправданием Работинского суд постановил взыскать с Эстонской Республики в его пользу часть средств, уплаченных выбранным им адвокатам, в размере 56 500 евро из общей суммы 94 200 евро. Остальная часть расходов остается на Работинском. Также он обязан оплатить судебные издержки на сумму 4000 евро. В связи с частичным оправданием Работинского суд освободил его от уплаты части судебных издержек, оставив на государстве расходы на экспертизу в размере 1144 евро.
По обвинению в участии в преступном сообществе суд также оправдал Виталия Свитина. По обвинению в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере суд частично признал Свитина виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы, включая время, проведенное под стражей с августа 2020 года.
Ходатайство адвоката Свитина Сергея Поличева о возмещении ущерба в связи с незаконным лишением свободы суд оставил без удовлетворения.
Вируский уездный суд признал Лауринаса Жутаутаса частично виновным в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере и приговорил его к десяти годам лишения свободы, включая время, проведенное под стражей с февраля 2021 года. В качестве дополнительного наказания суд постановил депортировать Жутаутаса из Эстонии с запретом на въезд в течение пяти лет.
Ходатайство адвоката Жутаутаса Дениса Матвеева о возмещении ущерба в связи с незаконным лишением свободы суд оставил без удовлетворения.
Судебное решение еще не вступило в силу.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!