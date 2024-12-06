В Эстонии мужчину оправдали после почти 4 лет заключения; государство выплатит сотни тысяч компенсации

Комментарий прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова:

"Сегодняшнее решение Вируского уездного суда вызывает недоумение. Прокуратура представила суду масштабное уголовное дело, в рамках которого была задержана группа лиц, незаконно занимавшаяся контрабандой большого количества различных наркотических веществ в Эстонию. При задержании была обнаружена наркобаза, где хранились значительные объемы наркотиков. Если бы они были реализованы, обвиняемые могли бы получить сотни тысяч евро криминального дохода. В ходе расследования были собраны доказательства, которые, по мнению прокуратуры, достаточно обоснованно указывали на то, что обвиняемые действовали организованно под руководством двух лиц - Евгения Работинского и Святослава Борисова.

Во время досудебного расследования и судебного разбирательства суд неоднократно подтверждал необходимость содержания обвиняемых под стражей, проверяя обоснованность данной меры. Сегодня суд вынес приговор, полностью оправдав одного из обвиняемых и освободив его из-под стражи в зале суда.

Вируская окружная прокуратура не согласна с решением суда об оправдании обвиняемых и намерена обязательно обжаловать его в апелляционной инстанции после ознакомления с мотивировочной частью решения".