Потеря Дараа стала еще одним ударом по режиму сирийского президента Башара Асада после того, как в последние дни повстанцы захватили другие ключевые города.

Город Дараа символически важен для повстанцев как место, с которого в 2011 году началось восстание против режима президента Сирии Башара Асада.

"Местные группировки взяли под контроль районы в провинции Дараа, включая сам город Дараа. Теперь они контролируют более 90 процентов территории провинции, поскольку силы режима последовательно выводят войска", - говорится в сообщении SOHR.

С 27 ноября группе повстанцев, возглавляемой группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" уже удалось захватить города Алеппо и Хам.

Провинция Дараа граничит с Иорданией. Несмотря на прекращение огня, достигнутое при посредничестве союзника Асада - России, в последние годы в провинции царит неспокойная обстановка, часто происходят нападения, столкновения и убийства.

Впервые за время гражданской войны в Сирии режим Асада потерял контроль над таким количеством важных городов за столь короткий период времени.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!