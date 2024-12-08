Первая Рижская больница начала брать деньги с пациентов за SMS-напоминание о визите. От этой услуги нельзя отказаться. Некоторые пациенты недовольны таким нововведением, сообщает LSM+ в новостном выпуске.
Первая Рижская больница ввела платные SMS-напоминания. Отказаться от услуги нельзя
В Рижской Первой городской больницы такую услугу ввели в 1 ноября 2024 года, но представители больницы подчеркнули, что это относится только к платным медицинским услугам. Пациенты, которым оказывают оплаченные государством услуги, не нужно платить.
При стоимости посещения врача от 7 до 30 евро, SMS с напоминанием о визите будет стоить 50 центов. Если услуги дороже 30 евро, то взымается уже 1 евро за сообщение.
Программа спросила мнение некоторых пациентов.
"Ну это глупо, представьте мне звонят о приеме к многим врачам и каждому по евро заплатить? Я за эти деньги мучаюсь со своими болями и еле попадаю на прием. Я вообще в шоке", - говорит пациентка Рижской Первой больницы Лайла.
"В больницу-то идут пожилые люди пенсионеры. Мало того, что он заплатил за эту процедуру, за лекарства, заплатил перед операцией. И еще с него сняли пять евро, о которых он вообще ничего не знал. Это же нигде не афишируется. Я впервые слышу", - признала пациентка Рижской Первой больницы Марина.
"Сейчас меня направили к аритмологу. Прием стоит 75 евро. И направление семейного там не действует. Ну, если еще плюсом SMS по евро, то это недешевое удовольствие болеть", - признала пациент Ромуальда.
Информация о новой услуге можно найти на сайте в разделе платных услуг, а больница рассказала, почему была введена дополнительная плата.
"К сожалению, все медицинские учреждения страны сталкиваются с проблемой, что пациенты обращаются к врачу, но не приходят в назначенное время и не предупреждают об этом вовремя. В этом случае записаться на прием другому пациенту уже невозможно, и врач простаивает, пока другие пациенты ждут очереди. Благодаря системе записи и напоминания больнице удалось добиться того, что только 4% пациентов не приходят на ранее назначенные приемы, что можно считать хорошим показателем", - сказано в письменном комментарии больницы.
В Рижской думе, которая является собственником больницы, отметили, что не влияют на решения больницы, но удивлены коммуникацией больницы с обществом.
"Оказывается, решение было принято в середине года. Ну тогда было время провести пояснение. Люди и так идут к врачу не в самых лучших случаях жизни и еще дополнительные волнения", - отметил глава комитета по социальным вопросам Юрис Радзевич.
IT-специалист компании ACCESSIO Мартыньш Дониньш рассказал программе, сколько стоит подобные SMS рассылки.
"Сама цена за рассылку SMS сообщений - только рассылка сообщений, на рынке начинается с 3,5 центов и вверх, но здесь надо отметить, что любое решение по рассылке SMS становится тем дешевле, чем больше рассылается сообщений", - сказал эксперт.
Также LSM+ отметили, что у пациентов нет возможности отказаться от этой услуги.
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