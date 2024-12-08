Первая Рижская больница ввела платные SMS-напоминания. Отказаться от услуги нельзя

Информация о новой услуге можно найти на сайте в разделе платных услуг, а больница рассказала, почему была введена дополнительная плата.

"К сожалению, все медицинские учреждения страны сталкиваются с проблемой, что пациенты обращаются к врачу, но не приходят в назначенное время и не предупреждают об этом вовремя. В этом случае записаться на прием другому пациенту уже невозможно, и врач простаивает, пока другие пациенты ждут очереди. Благодаря системе записи и напоминания больнице удалось добиться того, что только 4% пациентов не приходят на ранее назначенные приемы, что можно считать хорошим показателем", - сказано в письменном комментарии больницы.

В Рижской думе, которая является собственником больницы, отметили, что не влияют на решения больницы, но удивлены коммуникацией больницы с обществом.

"Оказывается, решение было принято в середине года. Ну тогда было время провести пояснение. Люди и так идут к врачу не в самых лучших случаях жизни и еще дополнительные волнения", - отметил глава комитета по социальным вопросам Юрис Радзевич.

IT-специалист компании ACCESSIO Мартыньш Дониньш рассказал программе, сколько стоит подобные SMS рассылки.

"Сама цена за рассылку SMS сообщений - только рассылка сообщений, на рынке начинается с 3,5 центов и вверх, но здесь надо отметить, что любое решение по рассылке SMS становится тем дешевле, чем больше рассылается сообщений", - сказал эксперт.

Также LSM+ отметили, что у пациентов нет возможности отказаться от этой услуги.

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