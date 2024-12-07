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Зеленский: Украина получила из Дании вторую партию истребителей F-16

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Истребитель
Истребитель Фото: Reuters/ScanPix

Украина получила вторую партию датских истребителей F-16, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру", - написал Зеленский

"Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже бы удалось сделать невозможным российский террор", - подчеркнул Зеленский и поблагодарил датское руководство и народ за помощь.

В июле премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина получит из Дании три партии истребителей, всего 19 самолетов.

Первую партию - шесть самолетов - передали в июле.

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