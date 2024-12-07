Использование спрея для носа может вызвать привыкание. Что советуют специалисты?

"Клиенты жалуются, что без этих спреев они не могут нормально дышать, то есть используют их постоянно. Это замкнутый круг - не впрыскиваем аэрозоль, не можем дышать, появляется отек. Мы говорим - в принципе, вы уже находитесь в стадии зависимости", - рассказывает фармацевт Зане Мелберга, подчеркивая, что это серьезно влияет на качество жизни человека.

Один из альтернативных способов заменить обычные спреи - это средства, уменьшающие насморк, с натуральным составом, такие как эфирные масла, которые помогают улучшить и облегчить дыхание.

"В составе эфирных масел, которые наносят на нос, есть, например, смягчающие вещества. Это может быть масло облепихи, в которое добавляют различные масла, помогающие облегчить дыхание - эвкалипт, мяту чаще всего", - объясняет фармацевт.

Если уже развилась зависимость от назальных спреев или капель - ощущение, что их использование невозможно прекратить и есть непреодолимое желание использовать их регулярно, лучший способ - уменьшить концентрацию.

Фармацевт рекомендует либо перейти на дозировку, подходящую для детей, которая в два раза слабее, либо перейти на спреи, содержащие натуральные вещества, не вредные для организма, например, спреи с морской водой.

"Когда покупаем, стоит обратить внимание на дозировку для детей. Особенно если мы знаем, что у организма уже была какая-то из этих проблем, то можно выбрать более слабую концентрацию, и эти капли можно немного развести. Такой вариант тоже есть, чтобы снизить риск", - отмечает Мелберга.

При покупке медикаментов необходимо не только проконсультироваться с фармацевтом, но и внимательно прочитать и соблюдать инструкцию по применению лекарств.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!