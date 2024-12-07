Начался сезон простуд, о чем свидетельствуют симптомы - заложенность носа, затрудненное дыхание, насморк, и люди спешат покупать различные противопростудные средства, чтобы облегчить эти симптомы. Однако, хотя они и эффективны, их неправильное применение может нанести вред здоровью, сообщает программа 4. studija.
Использование спрея для носа может вызвать привыкание. Что советуют специалисты?
Длительное использование назальных аэрозолей может вызвать так называемый медикаментозный ринит - ситуацию, когда использование медикаментов, которые изначально облегчали заложенность носа, со временем усиливает ее и даже вызывает зависимость.
Наиболее частая причина насморка - различные вирусные инфекции.
"Поэтому насморк мы не лечим агрессивно, и для большинства людей специфическое лечение не требуется", - отмечает оториноларинголог Карина Рапша.
Тем не менее, в аптеках доступен широкий ассортимент медикаментов для лечения насморка. Особенно популярны различные безрецептурные аэрозоли, которые может приобрести любой человек.
Однако важно выбрать подходящее средство, соответствующее симптомам, и использовать его ответственно, поскольку использование назальных спреев может привести к серьезной зависимости.
Принцип действия аэрозолей основан на сужении сосудов носа - они быстро уменьшают отек в носовой полости, и человеку становится легче дышать.
Оториноларинголог объясняет, что допустимо использовать назальные аэрозоли 3-5, максимум 7 дней.
При чрезмерном использовании спрея для носа может возникнуть так называемый медикаментозный ринит, когда длительное использование аэрозоля вызывает привыкание, и препарат больше не выполняет свою основную функцию. Поэтому важно не превышать рекомендуемое время использования лекарств, что указано в инструкции к препарату.
"Клиенты жалуются, что без этих спреев они не могут нормально дышать, то есть используют их постоянно. Это замкнутый круг - не впрыскиваем аэрозоль, не можем дышать, появляется отек. Мы говорим - в принципе, вы уже находитесь в стадии зависимости", - рассказывает фармацевт Зане Мелберга, подчеркивая, что это серьезно влияет на качество жизни человека.
Один из альтернативных способов заменить обычные спреи - это средства, уменьшающие насморк, с натуральным составом, такие как эфирные масла, которые помогают улучшить и облегчить дыхание.
"В составе эфирных масел, которые наносят на нос, есть, например, смягчающие вещества. Это может быть масло облепихи, в которое добавляют различные масла, помогающие облегчить дыхание - эвкалипт, мяту чаще всего", - объясняет фармацевт.
Если уже развилась зависимость от назальных спреев или капель - ощущение, что их использование невозможно прекратить и есть непреодолимое желание использовать их регулярно, лучший способ - уменьшить концентрацию.
Фармацевт рекомендует либо перейти на дозировку, подходящую для детей, которая в два раза слабее, либо перейти на спреи, содержащие натуральные вещества, не вредные для организма, например, спреи с морской водой.
"Когда покупаем, стоит обратить внимание на дозировку для детей. Особенно если мы знаем, что у организма уже была какая-то из этих проблем, то можно выбрать более слабую концентрацию, и эти капли можно немного развести. Такой вариант тоже есть, чтобы снизить риск", - отмечает Мелберга.
При покупке медикаментов необходимо не только проконсультироваться с фармацевтом, но и внимательно прочитать и соблюдать инструкцию по применению лекарств.
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