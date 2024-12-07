В ноябре в RAKUS лечились 65 пациентов с микоплазменной пневмонией

В Центре туберкулеза и легочных болезней лечились 57 пациентов, двое из которых имели тяжелую форму заболевания, в Латвийском центре инфектологии - пять пациентов, двое с тяжелой формой, а в больнице Гайльэзерс - три пациента.

В первую неделю декабря с 1 по 5 декабря в стационарах Восточной больницы лечился 21 пациент с микоплазменной пневмонией. В Центре туберкулеза и легочных болезней лечились 19 пациентов, в больницах "Гайльезерс" и "Бикерниеки" - по одному пациенту.

В настоящее время в больнице проходят лечение четыре пациента с микоплазменной пневмонией.

С начала этого года по 30 ноября в стационарах Восточной больницы лечились 230 пациентов с микоплазменной пневмонией.

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