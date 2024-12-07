Бетонными блоками закрыт путепровод в Торнякалнсе

В Рижской муниципальной полиции агентству LETA подтвердили, что путепровод бетонными блоками огорожен еще в ночь на субботу, поэтому переехать через путепровод технически уже невозможно. Муниципальная полиция сейчас возле путепровода не патрулирует.

Агентство LETA заметило, что знак о закрытом переезде со стороны центра размещен уже возле парка Аркадияс, а при движении со стороны Агенскалнского рынка знака нет. Таким образом, в среднем, каждый десятый автомобиль со стороны Агенскалнского рынка пытается развернуться в сторону путепровода Алтонавас и вынужден поворачивать назад.

На следующей неделе Рижская муниципальная полиция оценит, какой поток движения в этом районе в рабочие дни и не нужны ли какие-то дополнительные ограждения.

Для движения пешеходов и велосипедистов путепровод останется открытым.

Как уже сообщалось, представители Рижской думы встретились с обществами окрестностей Биерини, Атгазене, Агенскалнса и Торнякалнса, чтобы обсудить возможные решения и потенциальные проблемные ситуации, которые может вызвать закрытие движения через путепровод Алтонавас. Учитывая, что на территории вокруг путепровода большая часть улиц - жилые зоны, объездные дороги создаваться не будут.

Жителей Марупе, которым ежедневно приходится попадать в Ригу, приглашают использовать магистральные улицы, например, Карля Улманя гатве, Виенибас гатве, улицу Лиелас и улицу Упесгривас, а не маленькие улочки окрестностей Биерини.

Виадук через железную дорогу на улице Алтонавас в апреле этого года:

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