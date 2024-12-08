"Мое сердце разбито": в Эстонии дочь продала дом с проживающим в нем пожилым отцом

Тынис - необычайно крепкий пожилой человек. Например, он 21 раз преодолел Васалоппет - один из самых сложных лыжных марафонов в мире. Несмотря на свой возраст, он играет в баскетбол в лиге для пожилых людей и по сей день участвует в тартуских лыжных марафонах.