"Мое сердце разбито": в Эстонии дочь продала дом с проживающим в нем пожилым отцом

В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы расскажем грустную историю о 79-летнем Тынисе Раудла, который очень хочет вернуться домой, сообщает Rus.Postimees.
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Тынис - необычайно крепкий пожилой человек. Например, он 21 раз преодолел Васалоппет - один из самых сложных лыжных марафонов в мире. Несмотря на свой возраст, он играет в баскетбол в лиге для пожилых людей и по сей день участвует в тартуских лыжных марафонах.