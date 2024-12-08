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"Мое сердце разбито": в Эстонии дочь продала дом с проживающим в нем пожилым отцом

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В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы расскажем грустную историю о 79-летнем Тынисе Раудла, который очень хочет вернуться домой, сообщает Rus.Postimees.

Тынис - необычайно крепкий пожилой человек. Например, он 21 раз преодолел Васалоппет - один из самых сложных лыжных марафонов в мире. Несмотря на свой возраст, он играет в баскетбол в лиге для пожилых людей и по сей день участвует в тартуских лыжных марафонах.

"Пока не бездомный, но близок к этому", - признается он. История Тыниса развернулась вокруг старого здания вокзала в Аэгвийду, которое он купил на аукционе в 2002 году и в которое впоследствии переехал.

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