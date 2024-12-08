Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за бойкота голосования правящей партией

Прежде, чем проголосовать по импичменту, парламент решал, нужно начинать ли расследование обвинений в коррупции, связанных с первой леди Ким Кён Хи. Для этого расследования должен быть назначен специальный прокурор. Законопроект, который был поставлен на повторное голосование после того, как Юн Сок Ёль наложил на него вето в прошлом месяце, не набрал необходимых для его принятия двух третей голосов, получив 198 голосов «за» и 102 — «против».

На улицах Сеула уже несколько дней продолжаются акции протеста с требованием отставки президента. По наблюдениям корреспондентов Би-би-си в Сеуле, сегодня на улицы вышли десятки тысяч человек.

Протесты возле здания парламента Фото: Reuters

Почему дело дошло до голосования по импичменту?

Процедура импичмента была начата после того, как Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении в стране военного положения, объяснив это угрозой со стороны Северной Кореи и «антигосударственных элементов», как он назвал оппозицию. Несмотря на то, что вход в парламент был заблокирован, части депутатов удалось прорваться внутрь и проголосовать за отмену военного положения: для этого достаточно было простого большинства. После этого президент отменил военное положение, а оппозиция запустила процедуру импичменте. Кроме того, полиция начала против президента расследование по подозрению в попытке переворота.

Оппозиция призывала Юн Сок Ёля подать в отставку до голосования по импичменту, но президент отказался. Накануне президент Юн Сок Ёль впервые после попытки установить военное положение выступил публично и принес извинения за этот шаг, объяснив его «отчаянием». При этом он заявил, что что оставляет вопрос о своем пребывании на посту на усмотрение своей партии.

Сразу после обращения Юн Сок Ёля к нации лидер президентской партии «Сила народа» Хан Дон Хун заявил, что досрочная отставка лидера Южной Кореи неизбежна, поскольку он больше не в состоянии выполнять государственные обязанности.