В парламенте Южной Кореи голосование по вопросу об импичменте президенту Юн Сок Ёлю объявлено несостоявшимся — большинство депутатов от правящей партии бойкотировали заседание. Оппозиция заявила о намерении продолжить попытки добиться отставки главы государства, который ранее на этой неделе объявил в стране военное положение.
Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за бойкота голосования правящей партией
Заседание, на котором рассматривался вопрос импичмента, было закрыто около 21:20 по местному времени. Спикер парламента У Вон Сик объявил, что голосование не состоялось, так как не был достигнут кворум. «Очень жаль, что не было даже голосования», — сказал он.
Для принятия импичмента нужно было большинство в две трети голосов, то есть минимум 200 из 300. В итоге проголосовало всего 195 депутатов, а фракция пропрезидентской партии почти в полном составе покинула зал Национального собрания. Оппозиционные партии в сумме имеют 192 голоса.
Корреспондент Би-би-си в Сеуле Унби Ли отмечает, что таким образом президентская партия «Сила народа» предотвратила переход своих членов на другую сторону: голосование об импичменте проводится тайно, и если бы несколько человек из правящей партии проголосовали «за», он бы прошел.
Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён заявил, что его партия не сдастся и будет добиваться наказания президента за введение военного положения.
«Мы не добились того результата, на который рассчитывали», — сказал Ли Чжэ Мён. «Тем не менее, мы никогда не сдадимся».
Демократическая партия заявила, что начнёт проводить еженедельные голосования по импичменту. Ближайшее из них может состояться 11 декабря.
Импичмент — это формальное начало процесса отрешения президента от должности. Если парламент его одобряет, полномочия президента временно приостанавливаются и переходят к премьер-министру. Обвинения против главы государства затем рассматривают судьи Конституционного суда. Если они сочтут их доказанными, то президент лишается своего поста окончательно.
Премьер-министр Хан Док Су, член президентской партии, сказал, что сделает все возможное, чтобы «быстро разрешить текущую ситуацию» и обеспечить безопасность страны и повседневную жизнь народа, «не допуская колебаний».
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О намерении голосовать за импичмент заявил один из депутатов президентской партии, Ан Чхоль Су, и он не стал покидать зал заседания. После того, как правящая партия покинула зал заседаний, как минимум два депутата из нее решили вернуться. Один из них, Ким Сан-гук, заявил что будет голосовать против. Как пишет Reuters, в разговоре с журналистами он расплакался и сказал, что считает Юна неподходящим кандидатом на пост президента, однако не согласен с законопроектом об импичменте.
Чо Кён-тэ, еще один депутат от правящей партии, который ранее высказывался за импичмент, передумал. По его словам, это было потому, что ни президент, ни офис президента не извинились за военное положение. 7 декабря перед голосованием президент выступил с обращением к нации, в котором заявил, что «искренне сожалеет» и «просит прощения» у жителей страны за решение ввести военное положение. Поэтому Чо Кён-тэ изменил мнение.
Прежде, чем проголосовать по импичменту, парламент решал, нужно начинать ли расследование обвинений в коррупции, связанных с первой леди Ким Кён Хи. Для этого расследования должен быть назначен специальный прокурор. Законопроект, который был поставлен на повторное голосование после того, как Юн Сок Ёль наложил на него вето в прошлом месяце, не набрал необходимых для его принятия двух третей голосов, получив 198 голосов «за» и 102 — «против».
На улицах Сеула уже несколько дней продолжаются акции протеста с требованием отставки президента. По наблюдениям корреспондентов Би-би-си в Сеуле, сегодня на улицы вышли десятки тысяч человек.
Почему дело дошло до голосования по импичменту?
Процедура импичмента была начата после того, как Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении в стране военного положения, объяснив это угрозой со стороны Северной Кореи и «антигосударственных элементов», как он назвал оппозицию. Несмотря на то, что вход в парламент был заблокирован, части депутатов удалось прорваться внутрь и проголосовать за отмену военного положения: для этого достаточно было простого большинства. После этого президент отменил военное положение, а оппозиция запустила процедуру импичменте. Кроме того, полиция начала против президента расследование по подозрению в попытке переворота.
Оппозиция призывала Юн Сок Ёля подать в отставку до голосования по импичменту, но президент отказался. Накануне президент Юн Сок Ёль впервые после попытки установить военное положение выступил публично и принес извинения за этот шаг, объяснив его «отчаянием». При этом он заявил, что что оставляет вопрос о своем пребывании на посту на усмотрение своей партии.
Сразу после обращения Юн Сок Ёля к нации лидер президентской партии «Сила народа» Хан Дон Хун заявил, что досрочная отставка лидера Южной Кореи неизбежна, поскольку он больше не в состоянии выполнять государственные обязанности.