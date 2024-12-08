Лиепайский полицейский подозревается в том, что ездил на рабочей машине в наркотическом опьянении

Как рассказала порталу Liepājniekiem.lv представитель Госполиции Мадара Шершнева, 21 ноября полиция остановила автомобиль Volkswagen по подозрению в том, что им управляет лицо под воздействием наркотических или психотропных веществ. Правоохранители доставили водителя автомобиля в медучреждение для проведения экспертизы. По факту произошедшего начат уголовный процесс, ожидаются результаты экспертиз, чтобы принять решение о дальнейшем продвижении уголовного процесса.

Правда, порталу Госполиция не подтверждает, идет ли речь в данном случае о коллеге из Лиепайской муниципальной полиции.

Правда, Госполиция раскрыла, что в этом уголовном процессе к лицу применена мера пресечения - запрет на определенный род занятий и о решении проинформировано место работы лица.

То, что задержан лиепайский муниципальный полицейский - порталу Liepājniekiem.lv подтвердили в полиции самоуправления.

"В настоящее время лицо отстранено от должности. Но если факт подтвердится, то муниципальная полиция с лицом прекратит трудовые отношения", - сказала порталу Liepājniekiem.lv представитель Лиепайского самоуправления Элва Лубане.

По информации портала Liepājniekiem.lv, к этому инциденту не был причастен новый трафарированный электроавтомобиль полиции Volkswagen, а другой автомобиль марки Volkswagen.

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