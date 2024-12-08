"После одного из совместных мероприятий правоохранителей, на котором употреблялись наркотики, полицейские "пошли кататься на рабочих машинах", - сообщили читатели порталу Liepājniekiem.lv в конце ноября. За этот инцидент задержан и лиепайский муниципальный полицейский, который подозревается в том, что управлял автомобилем под воздействием наркотических или психотропных веществ.
Лиепайский полицейский подозревается в том, что ездил на рабочей машине в наркотическом опьянении
Как рассказала порталу Liepājniekiem.lv представитель Госполиции Мадара Шершнева, 21 ноября полиция остановила автомобиль Volkswagen по подозрению в том, что им управляет лицо под воздействием наркотических или психотропных веществ. Правоохранители доставили водителя автомобиля в медучреждение для проведения экспертизы. По факту произошедшего начат уголовный процесс, ожидаются результаты экспертиз, чтобы принять решение о дальнейшем продвижении уголовного процесса.
Правда, порталу Госполиция не подтверждает, идет ли речь в данном случае о коллеге из Лиепайской муниципальной полиции.
Правда, Госполиция раскрыла, что в этом уголовном процессе к лицу применена мера пресечения - запрет на определенный род занятий и о решении проинформировано место работы лица.
То, что задержан лиепайский муниципальный полицейский - порталу Liepājniekiem.lv подтвердили в полиции самоуправления.
"В настоящее время лицо отстранено от должности. Но если факт подтвердится, то муниципальная полиция с лицом прекратит трудовые отношения", - сказала порталу Liepājniekiem.lv представитель Лиепайского самоуправления Элва Лубане.
По информации портала Liepājniekiem.lv, к этому инциденту не был причастен новый трафарированный электроавтомобиль полиции Volkswagen, а другой автомобиль марки Volkswagen.
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