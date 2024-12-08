Фото В Старой Риге прошел традиционный забег Санта-Клаусов

Галерея: Забег Санта-Клаусов в Риге

Посмотреть на бегущих Дедов Морозов собралось множество болельщиков, в том числе иностранных туристов.

Международный Ротари-клуб (RIRC) проводит забег Санта-Клауса в Риге с 2008 года. В прошлом году в забеге приняли участие 575 участников. В этом году было более 600 участников, заявили организаторы.

Собранные во время забега средства RIRC использует для поддержки различных благотворительных организаций в Латвии.

В этом году полученные в ходе мероприятия средства будут направлены на работу детского мобильного центра здравоохранения RMHC Latvija - на приобретение нового мобильного центра.

RIRC отмечает, что многие семьи с детьми, проживающие в сельских регионах Латвии, не имеют доступа к квалифицированным консультациям врачей-специалистов. Латвийский детский передвижной центр здравоохранения обеспечивает детям доступ к медицинским услугам ближе к их дому.

В этом году было предоставлено более 6000 бесплатных медицинских консультаций более чем 5000 детям в 40 различных местах в регионах Латвии, а за 14 лет работы юным пациентам в регионах Латвии было предоставлено более 62 800 бесплатных медицинских консультаций.

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