В воскресенье, 8 декабря, около 300 человек в костюмах Санта-Клауса собрались на ежегодный благотворительный забег в Старой Риге. Забег начался и завершился на Домской площади. Старт был назначен на 15:00.
Фото ⟩ В Старой Риге прошел традиционный забег Санта-Клаусов
Галерея: Забег Санта-Клаусов в Риге
Посмотреть на бегущих Дедов Морозов собралось множество болельщиков, в том числе иностранных туристов.
Международный Ротари-клуб (RIRC) проводит забег Санта-Клауса в Риге с 2008 года. В прошлом году в забеге приняли участие 575 участников. В этом году было более 600 участников, заявили организаторы.
Собранные во время забега средства RIRC использует для поддержки различных благотворительных организаций в Латвии.
В этом году полученные в ходе мероприятия средства будут направлены на работу детского мобильного центра здравоохранения RMHC Latvija - на приобретение нового мобильного центра.
RIRC отмечает, что многие семьи с детьми, проживающие в сельских регионах Латвии, не имеют доступа к квалифицированным консультациям врачей-специалистов. Латвийский детский передвижной центр здравоохранения обеспечивает детям доступ к медицинским услугам ближе к их дому.
В этом году было предоставлено более 6000 бесплатных медицинских консультаций более чем 5000 детям в 40 различных местах в регионах Латвии, а за 14 лет работы юным пациентам в регионах Латвии было предоставлено более 62 800 бесплатных медицинских консультаций.
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