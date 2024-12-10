Чтобы сократить время в пути, Rīgas satiksme ввело остановки по требованию на более чем 30 автобусных маршрутах. Это значит, что водитель останавливается только в том случае, если есть пассажир, желающий сесть или выйти, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Остановки по требованию: что говорят пассажиры и водитель автобуса
Rīgas satiksme постепенно увеличивает количество маршрутов, на которых введены остановки по требованию, и с начала декабря такая мера действует в общей сложности на 35 автобусных маршрутах.
По новой системе, водители автобусов будут останавливаться на этих остановках только в том случае, если пассажир вовремя проявит желание выйти, нажав кнопку открытия дверей, или, находясь на остановке, окажется на видном для водителя месте и встанет у знака остановки.
"Ну, по запросу лучше. Если нет человека, то это какая-то экономия. Зачем останавливаться? Не то чтобы люди не понимают, что делать. Сначала было по-разному, но теперь все хорошо", - сказал водитель автобуса.
Остановка по требованию действует только там, где обычно мало пассажиров - на маршрутах, которые идут в отдаленные районы города.
"В тех местах, где пассажиров мало и зачастую ни один пассажир не садится, автобусу все равно приходилось останавливаться независимо от того, стоит человек или нет. Это, конечно, увеличивало время в пути как для маршрута в целом, так и для пассажира, находящегося в салоне. Цель изменений - улучшить опыт передвижения на транспорте и ускорить доставку пассажиров до места назначения", - пояснила Байба Барташевича-Фелдмане, представитель Rīgas satiksme.
Программа спросила жительницу Риги Марту о том, что она думает о новом порядке, при котором автобусы останавливаются на остановках только по требованию. По словам Марты, у нее нет проблем с нововведением.
На вопрос, случалось ли, что кнопку нажали, но водитель проехал мимо остановки, Марта отметила, что у нее лично такого опыта не было.
"Бывают дети, у которых такое случается. Они не замечают во время поездки. Сидят в телефоне и в последний момент понимают, что нужно выходить. Жмут кнопку, но автобус едет дальше", - рассказала Марта.
Мара также довольна новым порядком. "Почему автобус должен останавливаться, если никто не выходит и не заходит?" - задает она риторический вопрос.
В Яунциемсе, однако, ситуация другая. "Там все остановки по требованию. Не всегда удается успеть поднять руку. Автобус может приехать раньше. Я говорю о самом Яунциемсе", - рассказывает Мара.
Rīgas satiksme жалоб от жителей на новый порядок не получало и в целом считает, что система работает хорошо. Внедрять подобную практику на маршрутах трамваев и троллейбусов пока не планируется.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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