Видео Остановки по требованию: что говорят пассажиры и водитель автобуса

Программа спросила жительницу Риги Марту о том, что она думает о новом порядке, при котором автобусы останавливаются на остановках только по требованию. По словам Марты, у нее нет проблем с нововведением.

На вопрос, случалось ли, что кнопку нажали, но водитель проехал мимо остановки, Марта отметила, что у нее лично такого опыта не было.

"Бывают дети, у которых такое случается. Они не замечают во время поездки. Сидят в телефоне и в последний момент понимают, что нужно выходить. Жмут кнопку, но автобус едет дальше", - рассказала Марта.

Мара также довольна новым порядком. "Почему автобус должен останавливаться, если никто не выходит и не заходит?" - задает она риторический вопрос.

В Яунциемсе, однако, ситуация другая. "Там все остановки по требованию. Не всегда удается успеть поднять руку. Автобус может приехать раньше. Я говорю о самом Яунциемсе", - рассказывает Мара.

Rīgas satiksme жалоб от жителей на новый порядок не получало и в целом считает, что система работает хорошо. Внедрять подобную практику на маршрутах трамваев и троллейбусов пока не планируется.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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