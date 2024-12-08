Когда Джулани вошел на территорию мечети, его приветствовала толпа людей, что видно на видеороликах, распространенных в Интернете.

Лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" также выступил перед толпой, собравшейся в мечети Омейядов в центре Дамаска, сообщает Русская служба BBC.

Он заявил, что режим Асада "несправедливо заключил в тюрьмы тысячи своих граждан, не совершавших преступлений", и добавил, что "сегодня мы вознаграждены этой победой".

"Эта победа - для всех сирийцев", - сказал Абу Мохаммед аль-Джулани.

Ликующих жителей можно было увидеть на улицах Дамаска и других сирийских городов, празднующих падение режима Асада.

Во многих городах толпы опрокинули статуи отца Башара Асада, предыдущего диктатора Хафеза Асада.

Галерея: Сирийские повстанцы в захваченном Дамаске, 8 декабря

Но также поступают сообщения о многочисленных грабежах и вандализме в столице. Группы боевиков, которые сейчас контролируют Дамаск, установили в столице комендантский час, который начался в 16:00 (15:00 по латвийскому времени) и продлится до 5:00 (4:00 по латвийскому времени) утра понедельника, 9 декабря.

Сообщается, что в воскресенье, 8 декабря, группировки сирийских повстанцев захватили Дамаск, но диктатор Асад бежал, и его местонахождение неизвестно.

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